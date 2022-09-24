Нацбанк попередив про нову небезпечну схему під виглядом оформлення соціальних виплат

Національний банк не проводить благодійну акцію разом із фондом «Твоя опора», у рамках якої начебто всім українцям виплачується «соціально-індивідуальна виплата». Ця інформація є фейковою, попередили українців в НБУ.

Як передають в Нацбанку, ця схема була виявлена завдяки повідомленням у соцмережах.

Як діють шахраї:

Злочинці пропонують перейти в шахрайський чатбот. Там шахраї можуть пропонувати надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж для оформлення допомоги, в результаті дані платіжної картки будуть скомпрометовані.

Також під приводом оформлення виплати зловмисники можуть просити повідомити секретну інформацію: пін-код до картки, тризначний номер на звороті картки, термін дії картки тощо.

В НБУ наголосили, що нині триває благодійна акція зі збору коштів для допомоги ЗСУ. Але вона не передбачає здійснення виплат.

Як не стати жертвою афери: