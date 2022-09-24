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2022-09-24
Нацбанк попередив про нову небезпечну схему під виглядом оформлення соціальних виплат
Схема була виявлена завдяки повідомленням у соцмережах, інформує
Національний банк не проводить благодійну акцію разом із фондом «Твоя опора», у рамках якої начебто всім українцям виплачується «соціально-індивідуальна виплата». Ця інформація є фейковою,
Як передають в Нацбанку, ця схема була виявлена завдяки повідомленням у соцмережах.
Як діють шахраї:
- Злочинці пропонують перейти в шахрайський чатбот. Там шахраї можуть пропонувати надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж для оформлення допомоги, в результаті дані платіжної картки будуть скомпрометовані.
- Також під приводом оформлення виплати зловмисники можуть просити повідомити секретну інформацію: пін-код до картки, тризначний номер на звороті картки, термін дії картки тощо.
В НБУ наголосили, що нині триває благодійна акція зі збору коштів для допомоги ЗСУ. Але вона не передбачає здійснення виплат.
Як не стати жертвою афери:
- Не переходьте за сумнівними посиланнями.
- Ніколи і нікому не кажіть термін дії своєї картки, CVV-код, паролі та PIN-коди!
- Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації.
Лія Ільченко, ZN.ua