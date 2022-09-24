Нацбанк попередив про нову небезпечну схему під виглядом оформлення соціальних виплат

Схема була виявлена завдяки повідомленням у соцмережах, інформує ZN.ua.

Національний банк не проводить благодійну акцію разом із фондом «Твоя опора», у рамках якої начебто всім українцям виплачується «соціально-індивідуальна виплата». Ця інформація є фейковою, попередили українців в НБУ.

Як передають в Нацбанку, ця схема була виявлена завдяки повідомленням у соцмережах.

Як діють шахраї:

  • Злочинці пропонують перейти в шахрайський чатбот. Там шахраї можуть пропонувати надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж для оформлення допомоги, в результаті дані платіжної картки будуть скомпрометовані.
  • Також під приводом оформлення виплати зловмисники можуть просити повідомити секретну інформацію: пін-код до картки, тризначний номер на звороті картки, термін дії картки тощо.

В НБУ наголосили, що нині триває благодійна акція зі збору коштів для допомоги ЗСУ. Але вона не передбачає здійснення виплат.

Як не стати жертвою афери:

  • Не переходьте за сумнівними посиланнями.
  • Ніколи і нікому не кажіть термін дії своєї картки, CVV-код, паролі та PIN-коди!
  • Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації.


Лія Ільченко, ZN.ua





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