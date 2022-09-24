Проєкт Держбюджету 2023: скільки заклали коштів на соціальні програми в Україні

Сукупні видатки на програми соцпідтримки у 2023 становлять 12,4 % від прогнозного обсягу ВВП, інформує ZN.ua.

В Україні оприлюднили проєкт Державного бюджету на 2023 рік, у якому закладено зростання соціальних стандартів на 5,4% (в середньому за рік) порівняно з 2022 роком. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Відповідно до документа, загальний обсяг видатків Мінсоцполітики у 2023 році складе 405,2 млрд грн (за загальним фондом державного бюджету; без видатків Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування за рахунок власних надходжень).

Зокрема, кошти підуть на:

  • Підтримку людей, що опинилися у складних життєвих обставинах – 66,8 млрд грн;
  • Підтримку сімей і дітей – 27,3 млрд грн;
  • Підтримку людей, які отримали інвалідність – 3,3 млрд грн.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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