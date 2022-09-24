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2022-09-24
Проєкт Держбюджету 2023: скільки заклали коштів на соціальні програми в Україні
Сукупні видатки на програми соцпідтримки у 2023 становлять 12,4 % від прогнозного обсягу ВВП, інформує
В Україні оприлюднили проєкт Державного бюджету на 2023 рік, у якому закладено зростання соціальних стандартів на 5,4% (в середньому за рік) порівняно з 2022 роком. Про це
Відповідно до документа, загальний обсяг видатків Мінсоцполітики у 2023 році складе 405,2 млрд грн (за загальним фондом державного бюджету; без видатків Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування за рахунок власних надходжень).
Зокрема, кошти підуть на:
Дар'я Скрипник, ZN.ua