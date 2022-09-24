Проєкт Держбюджету 2023: скільки заклали коштів на соціальні програми в Україні

В Україні оприлюднили проєкт Державного бюджету на 2023 рік, у якому закладено зростання соціальних стандартів на 5,4% (в середньому за рік) порівняно з 2022 роком. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Відповідно до документа, загальний обсяг видатків Мінсоцполітики у 2023 році складе 405,2 млрд грн (за загальним фондом державного бюджету; без видатків Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування за рахунок власних надходжень).

Зокрема, кошти підуть на: