Активи Нацбанку за пів року збільшилися на 3%

За підсумками першого півріччя 2022 року обсяг активів Нацбанку збільшився на 3% та становив майже 1,41 трлн грн. Про це свідчать дані проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності НБУ за перше півріччя 2022 року, передає пресслужба регулятора.

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Як змінилася структура балансу

Опір повномасштабній збройній агресії РФ проти України значно вплинув на структуру балансу Нацбанку. Зокрема, внаслідок купівлі Нацбанком військових ОВДП частка цінних паперів України в портфелі НБУ збільшилася з 23,5% (на початок року) до 39%.

Натомість у зв’язку зі зниженням обсягів золотовалютних резервів частка активів, що їх формують, зменшилася з майже 63% (на початок року) до 48% (зокрема через зменшення частки цінних паперів нерезидентів).

Також станом на кінець першого півріччя 2022 року кредитний портфель НБУ зменшився на 9,7%, незважаючи на його тимчасове значне збільшення на початку війни.

Половину загального портфеля кредитів становить заборгованість за довгостроковими кредитами, за якими відбулося зменшення обсягу заборгованості більше ніж на чверть.

У частині зобов’язань Нацбанку за перші шість місяців 2022 року значно зросли залишки коштів банків (на 40%), зокрема за рахунок зменшення обсягів депозитних сертифікатів (на 11%). Натомість обсяги зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом зменшилися на 8,3%, що насамперед зумовлено плановим погашенням частини заборгованості перед Фондом у першому півріччі 2022 року.

Сума консолідованого прибутку Нацбанку за перше півріччя цього року становила 69,7 млрд грн. Основну частину цього результату діяльності Нацбанку становлять процентні доходи — понад 41 млрд грн, що в 1,7 раза більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Це пов’язано як зі збільшенням обсягів процентних активів, так і зі зростанням процентних ставок, пояснює регулятор.

Зазначається, що на загальний результат також значно вплинули результати переоцінки фінансових інструментів — на суму понад 42 млрд грн.

Водночас Нацбанк наголошує, що консолідований прибуток, відображений у фінансовій звітності Національного банку, — це не частина прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету.

Перерахування до держбюджету

Зобов’язання Нацбанку в частині прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до дердбюджету, буде сформовано за підсумками всього 2022 року та оприлюднено навесні 2023-го.

Прогнозні очікування Нацбанку щодо суми частини прибутку до розподілу за 2022 рік, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету у 2023 році, — 19,4 млрд грн.