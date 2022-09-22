Міністр фінансів представив бюджет-2023 у Раді

Міністр фінансів Сергій Марченко сьогодні представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету України на 2023 рік. Про це написав перший заступник керівника Податкового комітету Ярослав Железняк в телеграм-каналі.

Бюджет озвучений

«Парламент заслухав представлення міністром фінансів проєкт Бюджету на 2023 рік та „взяв до відома“. „Ми маємо бути стримані“ — найкраща цитата від Сергія Марченко. Це перша стадія, яка відбувається без голосування у Раді», — зазначив він.

Тепер до 1 жовтня народні депутати мають подати свої пропозиції (правки) до проєкту бюджету. Після того, у перший тиждень жовтня, має відбутися голосування у першому читанні.

«Для прискорення діалогу з міжнародними партнерами, планується також по скороченій процедурі пройти і підготовку до другого етапу та остаточно прийняти Бюджет 2023 року в цілому на третьому тижні жовтня», — підсумував Железняк.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що бюджет на 2023 рік буде ухвалюватися за скороченою процедурою.

Основні показники