Міністр фінансів представив бюджет-2023 у Раді

Міністр фінансів Сергій Марченко сьогодні представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету України на 2023 рік. Про це написав перший заступник керівника Податкового комітету Ярослав Железняк в телеграм-каналі.

Міністр фінансів представив бюджет-2023 у Раді

Бюджет озвучений

«Парламент заслухав представлення міністром фінансів проєкт Бюджету на 2023 рік та „взяв до відома“. „Ми маємо бути стримані“ — найкраща цитата від Сергія Марченко. Це перша стадія, яка відбувається без голосування у Раді», — зазначив він.

Тепер до 1 жовтня народні депутати мають подати свої пропозиції (правки) до проєкту бюджету. Після того, у перший тиждень жовтня, має відбутися голосування у першому читанні.

«Для прискорення діалогу з міжнародними партнерами, планується також по скороченій процедурі пройти і підготовку до другого етапу та остаточно прийняти Бюджет 2023 року в цілому на третьому тижні жовтня», — підсумував Железняк.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що бюджет на 2023 рік буде ухвалюватися за скороченою процедурою.

Основні показники

  • Безпека та оборона — 1?006 млрд грн.
  • Соціальний захист та соціальне забезпечення — 408,9 млрд грн.
  • Підтримка ветеранів війни — 6,8 млрд грн.
  • Освіта — 155 млрд грн.
  • Медицина — 175,7 млрд грн.
  • Кошти для територій, що зазнали впливу збройної агресії, — 23,9 млрд грн.
  • Кошти для ліквідації їх наслідків — 19,4 млрд грн.
  • Витрати на утримання органів влади (сектору безпеки та оборони) скорочено на 11,6 млрд грн.
  • Прогнозований ВВП на 2023 рік закладено як 6371,3 млрд грн.
  • Зростання ВВП на +2,5% щодо 2022 року (де прогнозоване падіння -33,1%).
  • Інфляція 30%.
  • Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум не змінюється: 6700 та 2589 грн.
  • Доходи бюджету — 1,28 трлн.
  • Видатки бюджету — 2,57 трлн грн.
  • Щомісячний дефіцит бюджету — $3 млрд або 1,29 трлн грн на рік.
  • Курс — 42 грн за долар.





Интересные новости
Україна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрдУкраїна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрд
Долар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихіднихДолар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихідних
Експерти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця рокуЕксперти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця року
Ринок житла в Україні: змінюються правила продажу квартирРинок житла в Україні: змінюються правила продажу квартир
Російський алюмінієвий гігант планує продавати продукцію на Лондонській біржі металівРосійський алюмінієвий гігант планує продавати продукцію на Лондонській біржі металів
Блок рекламы


Похожие новости
Бюджет-2023: Кабмін озвучив очікуваний рівень ВВП, курсу долара та інфляціїБюджет-2023: Кабмін озвучив очікуваний рівень ВВП, курсу долара та інфляції
Кабмін затвердив бюджет-2023: збільшено витрати на армію та соцзахистКабмін затвердив бюджет-2023: збільшено витрати на армію та соцзахист
Бюджет-2023 буде бюджетом воюючої країни — Зеленський розповів, на що йтимуть грошіБюджет-2023 буде бюджетом воюючої країни — Зеленський розповів, на що йтимуть гроші
Раді рекомендували не спрямовувати акциз на паливо на потреби оборониРаді рекомендували не спрямовувати акциз на паливо на потреби оборони
Крадіжка зерна з України: у Лівані затримали судно Laodicea – ЗМІКрадіжка зерна з України: у Лівані затримали судно Laodicea – ЗМІ
Куратор КРАІЛ Україна Борис Баум, пов\'язаний з адміністрацією Путіна, пролобіював видачу ліцензії російському 1хBet - ЗМІКуратор КРАІЛ Україна Борис Баум, пов\'язаний з адміністрацією Путіна, пролобіював видачу ліцензії російському 1хBet - ЗМІ
Потрібно дати роботу тим українським біженцям, хто хоче її отримати – міністр юстиції ШвейцаріїПотрібно дати роботу тим українським біженцям, хто хоче її отримати – міністр юстиції Швейцарії
СБУ заарештували заступника київського БТІ та голову ІТ-компанії за крадіжку 10 млн гривеньСБУ заарештували заступника київського БТІ та голову ІТ-компанії за крадіжку 10 млн гривень
Мусєєв здає майно в оренду ФОПу, з яким без тендерів підписує угоди на ремонт адміністрації
Прокуратура не змогла повернути облраді приміщення у центрі Хмельницького, які були віддані з порушеннями
Последние новости
Подгружаем последние новости