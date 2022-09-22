Міністр фінансів представив бюджет-2023 у Раді
Міністр фінансів Сергій Марченко сьогодні представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету України на 2023 рік. Про це
Бюджет озвучений
«Парламент заслухав представлення міністром фінансів проєкт Бюджету на 2023 рік та „взяв до відома“. „Ми маємо бути стримані“ — найкраща цитата від Сергія Марченко. Це перша стадія, яка відбувається без голосування у Раді», — зазначив він.
Тепер до 1 жовтня народні депутати мають подати свої пропозиції (правки) до проєкту бюджету. Після того, у перший тиждень жовтня, має відбутися голосування у першому читанні.
«Для прискорення діалогу з міжнародними партнерами, планується також по скороченій процедурі пройти і підготовку до другого етапу та остаточно прийняти Бюджет 2023 року в цілому на третьому тижні жовтня», — підсумував Железняк.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що бюджет на 2023 рік буде ухвалюватися за скороченою процедурою.
Основні показники
- Безпека та оборона — 1?006 млрд грн.
- Соціальний захист та соціальне забезпечення — 408,9 млрд грн.
- Підтримка ветеранів війни — 6,8 млрд грн.
- Освіта — 155 млрд грн.
- Медицина — 175,7 млрд грн.
- Кошти для територій, що зазнали впливу збройної агресії, — 23,9 млрд грн.
- Кошти для ліквідації їх наслідків — 19,4 млрд грн.
- Витрати на утримання органів влади (сектору безпеки та оборони) скорочено на 11,6 млрд грн.
- Прогнозований ВВП на 2023 рік закладено як 6371,3 млрд грн.
- Зростання ВВП на +2,5% щодо 2022 року (де прогнозоване падіння -33,1%).
- Інфляція 30%.
- Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум не змінюється: 6700 та 2589 грн.
- Доходи бюджету — 1,28 трлн.
- Видатки бюджету — 2,57 трлн грн.
- Щомісячний дефіцит бюджету — $3 млрд або 1,29 трлн грн на рік.
- Курс — 42 грн за долар.