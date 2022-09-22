Нагодував взвод голодних солдатів? У Києві клієнт McDonald's зробив рекордне замовлення

У ресторані швидкого харчування McDonald's, який нещодавно відновив свою роботу у Києві, клієнт зробив замовлення на 6320 гривень.

Про це інформує один зі столичних телеграм-каналів, який виклав фото фіскального чеку покупця, інформує Апостроф .

У чеку зголоднілого до нестями українця "вартістю" 170 доларів можна помітити 10 вишневих фірмових пирогів, 22 подвійних чізбургер-меню, 22 великі порції картоплі фрі, кілька порцій нагетсів та інші традиційні страви сімейного ресторану, включаючи соуси та прохолодні напої разом із кавою.