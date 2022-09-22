Рада збільшила витрати резервного фонду

Верховна Рада внесла зміни до закону «Про державний бюджет на 2022 рік», збільшивши витрати Резервного фонду на 2 млрд грн. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Рада збільшила витрати резервного фонду
Фото: finbalance.com.ua

Відповідну поправку депутати врахували під час голосування за ухвалення у другому читанні законопроєкту .

Подробиці

Залізняк уточнив, що джерелом коштів зазначено збільшення державних внутрішніх запозичень.

«Пояснення таких змін: необхідність поповнення резервного фонду внаслідок ухвалення у липні-серпні рішень уряду щодо виділення коштів із цього фонду для забезпечення першочергових робіт з ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану», — зазначив Железняк.

Нардеп додав, що після ухвалення закону граничний дефіцит бюджету цього року зросте до 1,11 трлн грн, а граничний держборг — до 3,65 трлн грн.





Интересные новости
Україна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрдУкраїна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрд
Долар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихіднихДолар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихідних
Експерти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця рокуЕксперти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця року
Ринок житла в Україні: змінюються правила продажу квартирРинок житла в Україні: змінюються правила продажу квартир
Російський алюмінієвий гігант планує продавати продукцію на Лондонській біржі металівРосійський алюмінієвий гігант планує продавати продукцію на Лондонській біржі металів
Блок рекламы


Похожие новости
Рада повернула акцизи на пальне для фінансування ремонту дорігРада повернула акцизи на пальне для фінансування ремонту доріг
У серпні до загального фонду держбюджету надійшло 7,8 мільярда акцизного податкуУ серпні до загального фонду держбюджету надійшло 7,8 мільярда акцизного податку
Рада повернула акцизний податок на пальнеРада повернула акцизний податок на пальне
Рада ЄС остаточно схвалила додаткову допомогу Україні на 5 млрд євроРада ЄС остаточно схвалила додаткову допомогу Україні на 5 млрд євро
Кабмін затвердив бюджет-2023: збільшено витрати на армію та соцзахистКабмін затвердив бюджет-2023: збільшено витрати на армію та соцзахист
Знижки на «комуналку»: Київрада пішла на поступки населенню та деяким підприємствамЗнижки на «комуналку»: Київрада пішла на поступки населенню та деяким підприємствам
Прибуток Приватбанку: на що Кабмін вирішив витратити грошіПрибуток Приватбанку: на що Кабмін вирішив витратити гроші
В уряді назвали, скільки грошей витратили на війнуВ уряді назвали, скільки грошей витратили на війну
Рада збільшила видатки на економіку та оборону більш ніж на 270 млрд грнРада збільшила видатки на економіку та оборону більш ніж на 270 млрд грн
Верховна Рада прикрутила можливості забудовників для зловживань на стадії будівництва – банки обіцяють відновити іпотекуВерховна Рада прикрутила можливості забудовників для зловживань на стадії будівництва – банки обіцяють відновити іпотеку
Последние новости
Подгружаем последние новости