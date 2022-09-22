Рада збільшила витрати резервного фонду

Верховна Рада внесла зміни до закону «Про державний бюджет на 2022 рік», збільшивши витрати Резервного фонду на 2 млрд грн. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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Відповідну поправку депутати врахували під час голосування за ухвалення у другому читанні законопроєкту №.

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Залізняк уточнив, що джерелом коштів зазначено збільшення державних внутрішніх запозичень.

«Пояснення таких змін: необхідність поповнення резервного фонду внаслідок ухвалення у липні-серпні рішень уряду щодо виділення коштів із цього фонду для забезпечення першочергових робіт з ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану», — зазначив Железняк.

Нардеп додав, що після ухвалення закону граничний дефіцит бюджету цього року зросте до 1,11 трлн грн, а граничний держборг — до 3,65 трлн грн.