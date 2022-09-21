Українці отримають по 100 тисяч гривень: хто може розраховувати на грошову допомогу

Деякі українці можуть одержати по 100 тисяч гривень. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Українці отримають по 100 тисяч гривень: хто може розраховувати на грошову допомогу

У прес-службі відомства поінформували, що на одноразову грошову допомогу можуть розраховувати сім'ї українців, які опинилися в полоні. Також по 100 тисяч гривень передбачено для наших співвітчизників, яких вдалося звільнити.

Наголошено, що цього тижня пройшло засідання міжвідомчої комісії з розгляду ситуації з людьми, які були позбавлені волі внаслідок повномасштабного настання рашистів. Вжиті заходи щодо захисту українців від російських окупантів. Йдеться про соціальну підтримку постраждалих. Виплати вирішено надати ще 170 громадянам України.

Українці отримають по 100 тисяч гривень: хто може розраховувати на грошову допомогу

Комісія визнала полоненими 111 людей. 103 з них звільнено та отримають одноразову фінансову допомогу у 100 тис. грн.

Також призначено виплати у тому ж розмірі 59 сім'ям полонених українців. Їх насильно утримують за ґратами представники органів влади РФ чи окупаційні адміністрації. Причиною ув'язнення стали політична, громадська чи професійна діяльність.

Нагадаємо, що тисячі українців можуть отримати по 6600 грн допомоги від ООН. Йдеться про виплату 2200 грн на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців.


Ловіцька Леся, Тудей





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