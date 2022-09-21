БЕБ підозрює одного з найбільших виробників щебеню у несплаті 1,3 млрд грн податків

Державне підприємство недоотримало 3,4 млрд грн доходів

БЕБ підозрює одного з найбільших виробників щебеню у несплаті 1,3 млрд грн податків
БЄБ просить Кабмін врегулювати ситуацію з продажем щебеню
© ТАСС

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) підозрює одного з найбільших виробників щебеню - філію державного акціонерного товариства у несплаті 1,3 млрд грн податків. Про це повідомляє прес-служба БЕБ.

За повідомлення БЕБ, аналітики Бюро виявили факти, які можуть свідчити про видобуток та реалізацію необлікованої щебеневої продукції.

«Мета діяльності філії – забезпечення потреб підприємств критичної інфраструктури у постачанні щебеню, піску, шпал, інших виробів тощо. Водночас, філія у попередні роки задекларувала збитки у розмірі 324 млн грн та 51,7 млн грн відповідно. При цьому, річні плани видобутку щебеневої продукції виконані лише на половину», - зазначають в Бюро.

Аналітики встановили, що угоди на постачання щебеневої продукції укладалися філією із СГД без проведення аукціону, до того ж за цінами втричі нижчими за ринкові. А СГД реалізували продукцію вже за ринковими цінами.

«Виявлено, що протягом 2020 року було укладено угод на постачання щебеневої продукції із більш ніж 100 СГД, на загальну суму понад 1,4 млрд грн., а за 2021 рік - на загальну суму близько 180 млн грн., що у 8 разів менше у порівнянні з 2020 роком», - додають в Бюро.

В результаті, за даними Бюро, філія держпідприємства недоотримала доходів може на суму у понад 3,4 млрд грн., а сума несплачених податків склала понад 1,3 млрд грн.

За цими фактами розпочато досудове розслідування.


Артем Руденко, ZN.ua





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