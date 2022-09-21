Оренда квартир у Києві: ціни впали, а попит на житло збільшився

У Києві виник ажіотаж довкола оренди квартир. Попит на житло різко збільшився, а ціни впали порівняно з довоєнним періодом.

Станом на 20 вересня попит на житло квартир у Києві зріс на 120% порівняно із 23 лютого, днем перед початком повномасштабної війни.

Аналітики додатку bird повідомили, що це пов'язано з активним поверненням мешканців столиці додому. Багато українців стають переселенцями через активні бойові дії. Вони виїжджають із південних та східних регіонів до центру країни.

Число претендентів оренди через bird у день наступу рашистів 24 лютого становило близько 10 тисяч користувачів на день. На даний момент ця кількість збільшилася до 12 тисяч користувачів на день.

Незважаючи на підвищений попит, ціни на оренду квартир практично не змінилися порівняно із серпнем. Вартість нерухомості після обвалу орендних ставок поки що не повернулася до довоєнного рівня.

Однокімнатну квартиру можна зняти у столиці приблизно за 9 тисяч гривень (раніше – за 13 тисяч гривень). Двокімнатні пропонують по 14 тисяч гривень (раніше – за 21,6 тисяч гривень). А трикімнатні коштуватимуть 20,2 тисячі гривень на місяць (раніше - 46,1 тисячі гривень).

Таким чином, життя у столиці поступово стабілізується. Водночас кількість претендентів та орендодавців - близько 90% від довоєнного рівня.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросли ціни на житло – купити квартиру під час війни стало на 40% дорожчим.