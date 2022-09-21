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2022-09-21
На тлі негативних новин з Росії курс долара в Україні піднявся до рекордної позначки
Найнижчий кірс продажу - 37.570, найвищий - 45 гривень за долар, інформує
© Андрій Товстиженко, DT.UA
21 вересня 2022 року на готівковому ринку України зафіксовано рекордний курс долара. Про це свідчать дані спеціалізованого ресурсу
В окремих випадках долар продають за 45 гривень. Зокрема, такий курс встановили Аккордбанк та Поликомбанк.
Низка банків курс продажу встановила на рівні 44 гривень.
Найнижчий курс продажу готівкового долара в банках:
- Укрсіббанк - 37.570
- OTP Bank - 39.600
- Кредит Європа Банк - 39.950
- Альянс Банк - 39.950.
У решті банків курс коливається від 40 до 43 грн за долар.
Небанківські обмінні пункти також підняли курси та продають валюту по 44.00-44.50 гривень.
Додатковим фактором стрибка курсу долара сьогодні могла стати військова ескалація з боку Росії та нові погрози Путіна.
Лія Ільченко, ZN.ua