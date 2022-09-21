На тлі негативних новин з Росії курс долара в Україні піднявся до рекордної позначки

21 вересня 2022 року на готівковому ринку України зафіксовано рекордний курс долара. Про це свідчать дані спеціалізованого ресурсу "Мінфін" .

В окремих випадках долар продають за 45 гривень. Зокрема, такий курс встановили Аккордбанк та Поликомбанк.

Низка банків курс продажу встановила на рівні 44 гривень.

Найнижчий курс продажу готівкового долара в банках:

Укрсіббанк - 37.570

OTP Bank - 39.600

Кредит Європа Банк - 39.950

Альянс Банк - 39.950.

У решті банків курс коливається від 40 до 43 грн за долар.

Небанківські обмінні пункти також підняли курси та продають валюту по 44.00-44.50 гривень.

Додатковим фактором стрибка курсу долара сьогодні могла стати військова ескалація з боку Росії та нові погрози Путіна.