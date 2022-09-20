Квартири в Україні подорожчали на 40%: які ціни у регіонах

В Україні різко подорожчали квартири. Зростання цін у гривневому еквіваленті склало 40%. Стало відомо, яка ситуація з вартістю нерухомості у різних регіонах.

Зростання цін на 40%: в Україні різко подорожчали квартири – ситуація у регіонах
ФОТО: Юристы большого города

Повномасштабна війна з Росією призвела до того, що мільйони українців стали біженцями чи переселенцями. Внутрішньо переміщені особи найчастіше обирають західні регіони країни, де немає активних бойових дій. Попит на житло у західному регіоні зріс у рази.

Рієлтор Сергій Сливка розповів, що відбувається на ринку. Максимально подорожчали квартири в Ужгороді, Львові, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях, які прийняли найбільшу кількість біженців. Також зросли ціни на житло в Карпатах – у селах Яблуниця, Буковель, Поляниця, Татарів, які українці давно вподобали для зимового відпочинку.

Середня ціна за квадратний метр на первинному ринку нерухомості у Львові та Львівській області ще у березні становила 26 200 грн, а вже у серпні – 34 600 грн.

Житло в Ужгороді на первинному ринку коштувало 27 000 грн, а минулого місяця – 39 800 грн. Квадратний метр житла на первинному ринку у Чернівцях коштував 23 900 грн, а у серпні – вже 32 700 грн.

Аналітик нагадав, що багато будівельних майданчиків у західному регіоні не працювали у березні-квітні. При цьому переселенці продовжували приїжджати і деякі забудовники практично не припиняли робіт, утримуючи ціни на довоєнному рівні.

Сливка звернув увагу на зростання курсу валют.

"Але потрібно врахувати зростання курсу долара - у середньому він піднявся на 15-20% на первинному ринку станом на кінець літа. У гривневому еквіваленті відбулося зростання цін на 40%", - пояснив експерт.

Зростання цін на 40%: в Україні різко подорожчали квартири – ситуація у регіонах

За словами агента з нерухомості, після виходу рашистських військ із Київської, Сумської та Чернігівської областей частина переселенців поїхала, а ціни, як і попит – впали.

Сливка вважає, що на подорожчання нерухомості вплинули такі фактори:

  • українці почали купувати житло у селах, де раніше не було високого попиту;
  • "відпали" регіони, які раніше мали підвищений попит – Київський та Одеський;
  • інфляція та подорожчання будівельних матеріалів.

Раніше повідомлялося про майбутнє подорожчання оренди однокімнатних квартир.


Ловіцька Леся, Тудей





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