Британія планує виділити в 2023 році 2,6 млрд доларів на військову підтримку України

Глава уряду Великої Британії Ліз Трасс заявить під час поїздки до США , що Лондон планує наступного року виділити 2,6 млрд доларів на військову підтримку України, інформує Financial Times.

"Під час своєї першої закордонної поїздки як прем'єр-міністр Ліз Трасс скаже світовим лідерам, що Велика Британія наступного року витратить на Україну ту саму суму $2,6 млрд, що вона виділяла в 2022 році, або направить ще більше коштів", - йдеться в повідомленні.