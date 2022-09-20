Британія планує виділити в 2023 році 2,6 млрд доларів на військову підтримку України

Прем'єр-міністр Великої Британії запланувала переговори з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Еммануелем Макроном, інформує ZN.ua.

Британія планує виділити в 2023 році 2,6 млрд доларів на військову підтримку України
© Ліз Трасс/facebook

Глава уряду Великої Британії Ліз Трасс заявить під час поїздки до США, що Лондон планує наступного року виділити 2,6 млрд доларів на військову підтримку України, інформує Financial Times.

"Під час своєї першої закордонної поїздки як прем'єр-міністр Ліз Трасс скаже світовим лідерам, що Велика Британія наступного року витратить на Україну ту саму суму $2,6 млрд, що вона виділяла в 2022 році, або направить ще більше коштів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прем'єр Сполученого Королівства запланувала також переговори з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Еммануелем Макроном.


Анна Конюченко, ZN.ua





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