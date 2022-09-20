Суд відмовив у арешті готелів "Дністер" та "Либідь"

12 вересня рішенням Львівського апеляційного суду було скасовано ухвалу слідчого судді про арешт майна готелів "Дністер" та "Либідь" та відмовлено у клопотанні прокуратури.

Підставою для винесеного судом рішення стали відсутність доказів щодо будь-якої належності чи зв’язків готелів з російськими громадянами чи компаніями, пов’язаними з рф та "необ’єктивність слідства", інформує Апостроф.

В ухвалі суду зазначається, що спроба накладення арешту обґрунтовувалась інформацією з Інтернет-видань, яка не підтверджується жодними офіційними джерелами. Фактично, ці матеріали трактуються як припущення їх авторів, без підтвердження прямими доказами. Тому ці публікації не можуть використовуватись слідством та братися до уваги судом.

Також зазначається, що орган досудового розслідування, обґрунтовуючи своє клопотання, не надав достатніх та належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні. А слідчий суддя, в свою чергу, відповідно до норм законодавства належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв’язку для прийняття рішення. Зазначені в клопотанні органу досудового розслідування підстава та мета арешту майна не відповідають дійсним обставинам справи.

За інформацією з офіційних реєстрів, акціонерами готелів "Дністер" та "Либідь" є громадяни країн Євросоюзу. Власником готелів є міжнародна група компаній FINANCIERE.

Суд взяв до уваги інформацію про те, що акціонери міжнародної групи компаній FINANCIERE публічно беззастережно засуджують військову агресію рф, розпочату ще у 2014 році в порушення всіх чинних принципів міжнародного права та цінностей демократичного світу.

З 24 лютого готелі, що належать групі компаній FINANCIERE, адресно надають свої ресурси на потреби Збройних сил України, сил територіальної оборони, тимчасово переміщених осіб, лікарень та медиків. Так, готель "Дністер" (Львів) спрямував на гуманітарні проекти 4 295 401,96 грн., Premier Palace Hotel Kyiv (Київ) – 2 694 174 грн., "Либідь" (Київ) – 31 569 400 грн., Premier Hotel Odesa (Одеса) – 72 836,34 грн.

Попри медійний розголос, готелі групи компаній FINANCIERE не припиняли свою роботу, оскільки не існувало юридичних підстав для обмежень, які могли би вплинути на їх роботу.


Іван Троянов, Апостроф





Интересные новости
Штрафи для власників порожнього житла: що про це відомоШтрафи для власників порожнього житла: що про це відомо
Комуналка подорожчає: українці взимку заплатять за газ більше на 16%Комуналка подорожчає: українці взимку заплатять за газ більше на 16%
Зарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українцівЗарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українців
Україна виплатить пенсії у звільненій Балаклії одразу за п'ять місяцівУкраїна виплатить пенсії у звільненій Балаклії одразу за п'ять місяців
Нова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причинуНова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причину
Блок рекламы


Похожие новости
Росіянин володів мережею відомих готелів у Львові: майно заарештованоРосіянин володів мережею відомих готелів у Львові: майно заарештовано
"Нарешті": росіян у Чорногорії змусили розплачуватись за вторгнення в Україну"Нарешті": росіян у Чорногорії змусили розплачуватись за вторгнення в Україну
Після податкової розстрочки для Онищенка, Насіров відмовив у ній всім іншим компаніям
«Центренерго» за чверть мільярда найняло вінницького новачка возити з портів вугілля, від якого вже відмовився Насалик
Суд відмовився спростовувати дані СБУ про російських власників лотерейника «М.С.Л.»
Новий директор Херсонського порту відмовився від тендера попередників на навантажувач за 7 мільйонів
Кернес відмовився пояснювати чому переписав майно на дружину і розповідати за збитки парку Горького
Держкомзем так відмовив фермеру в оренді землі, що вона продовжилася автоматично
Каховський коледж не зміг повернуту землю, від якої відмовився його попередній директор
Суд відмовив Коломойському в скасуванні приватизації «Закарпаттяобленерго» людьми Льовочкіна через зволікання
Последние новости
Подгружаем последние новости