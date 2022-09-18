Зниження зарплат в Україні: хто почав отримувати менше мінімалки під час війни

Ринок праці в Україні поступово відновлюється, і зарплати зростають, але при цьому кількість людей, у яких зарплати під час війни знизилися, зростає. За статистикою, громадян, чий щомісячний дохід менший за мінімалку, стало вдвічі більше.

За даними Пенсійного фонду, в Україні за час повномасштабної війни зарплати зросли у сфері державного управління та оборони (до 30,2 тис. грн. з 18,9 тис. грн.). Водночас у фінансовій та страховій діяльності офіційна заробітна плата навпаки знизилася – з 27,1 тис. грн. до 24,6 тис. грн. У професійній та науковій діяльності середня зарплата знизилася з 20,7 тис. грн. до 20,1 тис. грн.

У будівництві оклади українців знизилися з 11,6 тис. грн. до 10,9 тис. грн. В оптовій торгівлі на сьогоднішній день громадяни заробляють у середньому 11,5 тис. грн., тоді як рік тому ця цифра була на рівні понад 12 тис. грн.

Щодо рівня безробіття, то його можна визначити, судячи з кількості внесків громадян до Пенсійного фонду. За період війни кількість офіційно працевлаштованих громадян знизилася з 9,8 млн до 8,5 млн осіб. А частка тих, хто отримує менше мінімалки, зросла більш ніж у два рази. Якщо минулого року мінімальну зарплату отримували 11,5% платників, то на сьогодні – вже 24,1%.

Раніше повідомлялося, коли в Україні піднімуть мінімальну зарплату, і на скільки зросте її розмір.