Пенсійний фонд порівняв, як змінилися зарплати у воєнний час

З початку повномасштабної війни кількість офіційно працевлаштованих українців зменшилася на 1,3 млн осіб, кількість працівників із зарплатою менше мінімальної збільшилася понад удвічі, але разом з тим є категорія працівників, у кого зарплати зросли у півтора раза. Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд.

Так, якщо в грудні 2021 року в Україні офіційно працювало 9,8 млн осіб, то станом на червень 2022 року їх кількість зменшилася до 8,5 млн осіб. Тобто, кількість офіційно працевлаштованих громадян, які зі своїх зарплат сплачують внески до Пенсійного фонду, зменшилася на 1,3 млн осіб.

При цьому значно зросла кількість тих українців, хто отримує менше мінімальної заробітної плати - більш ніж удвічі, з 11,5% у грудні 2021 року до 24,1% у червні 2022 року.