Ціни, курс долара та безробіття: як змінилися очікування українців

У серпні поточного року Індекс споживчих настроїв в Україні склав 75,6 пункту, що на 2,3 пункту вище за показник попереднього місяця. Причому підросли всі складові цього індикатора, крім індексу поточного особистого матеріального становища, що залишився на колишньому рівні. Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

"Основні показники споживчих настроїв залишаються стабільними, є обережна тенденція до зростання в останні два місяці. Можна відзначити, що у серпні суттєво зменшилося очікування падіння курсу гривні", - коментують аналітики Info Sapiens.

Зокрема, індекс поточного положення зріс і становить 38,9, що на 1,6 п. вище за рівень цього показника в липні. Індекс поточного особистого матеріального становища становив 30,4, що у 0,2 п. нижче показника у липні. Індекс доцільності великих покупок зріс на 3,5 п. та встановився на позначці 47,3. Індекс економічних очікувань у серпні зріс на 2,8 п. та становить 100 п.

У серпні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 6,4 п. та становить 140 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,3 п. та становить 183,3 п. Очікування українців за курсом гривні у найближчі 3 місяці погіршилися: індекс девальваційних зменшився на 6 п. та становить 151,6 п.