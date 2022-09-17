У лідерах – овочі та фрукти: як змінилися ціни в Україні за рік

За рік в Україні продукти подорожчали в середньому на 25%. Максимально ціни виросли на фрукти, овочі та рибу, а от яйця, навпаки, подешевшали порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Telegram-канал Ukraine NOW, інформує Апостроф .

Порівнюючи ціни на основні продукти у серпні 2021 та у серпні 2022 року, можна констатувати, що вартість зросла. Тільки яйця у серпні минулого року коштували дорожче, ніж місяць тому.

На скільки подорожчали продукти: