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2022-09-17
У лідерах – овочі та фрукти: як змінилися ціни в Україні за рік
За рік в Україні продукти подорожчали в середньому на 25%. Максимально ціни виросли на фрукти, овочі та рибу, а от яйця, навпаки, подешевшали порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Telegram-канал Ukraine NOW, інформує
Порівнюючи ціни на основні продукти у серпні 2021 та у серпні 2022 року, можна констатувати, що вартість зросла. Тільки яйця у серпні минулого року коштували дорожче, ніж місяць тому.
На скільки подорожчали продукти:
- Фрукти – 60,2%
- Овочі – 58,5%
- Риба – 33,1%
- Хліб – 29%
- Цукор – 27,9%
- Алкоголь – 23,6%
- Тютюнові вироби – 13,3%
Олена Руденко, Апостроф