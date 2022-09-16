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2022-09-16
MAN та Scania остаточно залишають російський ринок
Концерн Traton закриває дилерські центри у РФ
Найбільший виробник вантажівок йде з РФ© temapenza.ru
Великі європейські виробники вантажної та спецтехніки MAN та Scania продають свої дилерські центри в Російській федерації, - повідомляють у профільній асоціації «Укравтопром» з посиланням на заяву концерну Traton.
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На думку експертів, продаж російських активів є сигналом про остаточний відхід MAN і Scania з російського ринку.
«MAN і Scania ще у березні вирішили припинити постачання вантажівок та автобусів, а також запчастин до РФ та зупинити виробництво в Санкт-Петербурзі», - нагадали в концерні Traton.
Артем Руденко, ZN.ua