MAN та Scania остаточно залишають російський ринок

Великі європейські виробники вантажної та спецтехніки MAN та Scania продають свої дилерські центри в Російській федерації, - повідомляють у профільній асоціації «Укравтопром» з посиланням на заяву концерну Traton.

За повідомленням асоціації , завод під Санкт-Петербургом, на якому збиралися деякі моделі цих брендів, поки що залишається у власності концерну Traton.

На думку експертів, продаж російських активів є сигналом про остаточний відхід MAN і Scania з російського ринку.

«MAN і Scania ще у березні вирішили припинити постачання вантажівок та автобусів, а також запчастин до РФ та зупинити виробництво в Санкт-Петербурзі», - нагадали в концерні Traton.