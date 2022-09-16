MAN та Scania остаточно залишають російський ринок

Концерн Traton закриває дилерські центри у РФ

MAN та Scania остаточно залишають російський ринок
Найбільший виробник вантажівок йде з РФ
© temapenza.ru

Великі європейські виробники вантажної та спецтехніки MAN та Scania продають свої дилерські центри в Російській федерації, - повідомляють у профільній асоціації «Укравтопром» з посиланням на заяву концерну Traton.

За повідомленням асоціації, завод під Санкт-Петербургом, на якому збиралися деякі моделі цих брендів, поки що залишається у власності концерну Traton.

На думку експертів, продаж російських активів є сигналом про остаточний відхід MAN і Scania з російського ринку.

«MAN і Scania ще у березні вирішили припинити постачання вантажівок та автобусів, а також запчастин до РФ та зупинити виробництво в Санкт-Петербурзі», - нагадали в концерні Traton.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Долари масово виводяться бізнесом із УкраїниДолари масово виводяться бізнесом із України
Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідніДолар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідні
Штрафи для власників порожнього житла: що про це відомоШтрафи для власників порожнього житла: що про це відомо
Долар подорожчав: який курс валюти у ПриватБанку та обмінниках 12 вересняДолар подорожчав: який курс валюти у ПриватБанку та обмінниках 12 вересня
Віддалена робота в Україні: де найбільше вакансій та найвищі зарплатиВіддалена робота в Україні: де найбільше вакансій та найвищі зарплати
Блок рекламы


Похожие новости
Норвегія збільшить видобуток газу, щоб стабілізувати паливний ринок у ЄСНорвегія збільшить видобуток газу, щоб стабілізувати паливний ринок у ЄС
Активи Дерипаски, Ротенберга та Фрідмана в Україні залишаються у безпеці – ШабунінАктиви Дерипаски, Ротенберга та Фрідмана в Україні залишаються у безпеці – Шабунін
Російський олігарх Михайло Фрідман пропонує Україні $1 млрд в обмін на зняття санкцій - WSJРосійський олігарх Михайло Фрідман пропонує Україні $1 млрд в обмін на зняття санкцій - WSJ
Ринок землі під час війни: скільки коштує гектар, і де можна купити ділянку дешевшеРинок землі під час війни: скільки коштує гектар, і де можна купити ділянку дешевше
Валютний ринок вимагає втручання НБУ: регулятор знову продає долариВалютний ринок вимагає втручання НБУ: регулятор знову продає долари
Російський морський експорт вугілля фактично зупинено через санкції ЄС — BloombergРосійський морський експорт вугілля фактично зупинено через санкції ЄС — Bloomberg
Ринок житла падає: ціни на квартири знизилися наполовинуРинок житла падає: ціни на квартири знизилися наполовину
В Україні обвалився ринок нерухомості: на скільки просіли продажі квартир та землі під час війниВ Україні обвалився ринок нерухомості: на скільки просіли продажі квартир та землі під час війни
Ціни на квартири в Україні обрушаться: ринок житла завмираєЦіни на квартири в Україні обрушаться: ринок житла завмирає
"Привіт, чорний ринок": після нового жорсткого рішення НБУ закриються сотні обмінників"Привіт, чорний ринок": після нового жорсткого рішення НБУ закриються сотні обмінників
Последние новости
Подгружаем последние новости