Овочі подешевшали в Україні: які ціни на продукти у середині вересня

В Україні в середині вересня знизилися ціни на овочі. Стало відомо, в яких супермаркетах вони продаються дешевше.

В Україні впали ціни на овочі: у яких супермаркетах продукти продаються дешевше

Крупні торговельні мережі оновили ціни на картоплю, моркву, капусту та цибулю. За даними порталу Мінфін, овочі порівняно з минулим місяцем подешевшали.

Середня ціна на картоплю становить 12,23 грн/кг. Молоду можна купити за 11,30 грн/кг (раніше – 14,53 грн/кг), а рожеву – по 12,70 грн/кг (раніше – 16,29 грн/кг). Найвигідніше купувати картоплю в супермаркетах Метро (8,80 грн/кг) та Новус (9,99 грн/кг).

Капуста також стала доступнішою. Середній цінник у магазинах на молоду капусту – 29,80 грн/кг, а минулого місяця він був на рівні 33,93 грн/кг. Білокачанна капуста подешевшала з 29,83 до 24,62 грн/кг Її вигідніше придбати в мережі Варус – по 15,90 грн/кг.

Морква ще в серпні коштувала 30,05 грн/кг кг, а зараз її середня ціна - 21,80 грн/кг. по 33,65 грн/кг. Більш доступні продукти – у мережі Варус, де цибулю реалізують по 26,90 грн/кг.

В Україні впали ціни на овочі: у яких супермаркетах продукти продаються дешевше

В Україні спостерігається подорожчання яблук. Середня вартість кілограма – 22,22 грн проти 21,49 грн минулого місяця. Найдешевші яблука – у мережі Варус, по 14,90 грн/кг. Так, станом на 14 вересня середня вартість українських яблук зросла з 21,49 до 22,22 грн/кг. Цінник на них стартує від 14,90 грн/кг (Варус) та досягає 35,80 грн/кг (МегаМаркет).

А ось виноград за місяць подешевшав із 103,16 грн/кг до 90,93 грн/кг. Він найдоступніший у Варусі – по 69,90 грн/кг.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні різко подорожчали м'ясо та сало.


Ловіцька Леся, Тудей





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