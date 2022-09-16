Житло в Україні подорожчало: скільки коштує оренда та продаж квартир по регіонам

В Україні продовжує відновлюватись ринок житла. Стало відомо, як змінилися ціни на оренду та продаж квартир.

Член правління Dom.Ria та Auto.Ria Сергій Молдаховський розповів, що відбувається з цінами на оренду житла. За місяць її вартість оренди зросла у всіх регіонах, окрім Кіровоградської області – там вона впала на 20%.

За словами маркетинг-директора, максимально зросли ціни на оренду у Черкаській та Київській областях (на 40%). Зростання вартості в Рівненській області склало 32%.

На Заході та в інших областях ціни збільшилися не так значно:

Закарпатська: +19%.

Волинська: +11%;

Тернопільська: +9%;

Львівська та Івано-Франківська +5%;

Чернівецька: +7%;

Хмельницька: +4%.

Щодо купівлі нерухомості, але найбільше зростання цін на вторинному ринку зафіксували у Кіровоградській, Сумській, Київській та Запорізькій областях.

Українці найчастіше шукали квартири у столиці та Київській області, а також у Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. За даними аналітиків, у більшості новобудов (78%) забудовники були змушені підняти ціну за квадратний метр.

Стало відомо, що більшість українських біженців (46% опитаних) до кінця війни не збираються повертатися додому. 56% хочуть після завершення бойових дій повернутися до рідного міста, а ще 35% - переїхати до іншого регіону. 9% мають намір залишитися за кордоном.

54% тих, хто планує переїзд, мають намір орендувати житло, а ще 32% - купити власну квартиру. Меншість – 10% - чекатимуть на отримання нерухомості за держпрограмою соцзахисту.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікується рекордне подорожчання оренди однокімнатних квартир. Експерти назвали причину стрибка цін на житло.