Житло в Україні подорожчало: скільки коштує оренда та продаж квартир по регіонам

В Україні продовжує відновлюватись ринок житла. Стало відомо, як змінилися ціни на оренду та продаж квартир.

В Україні подорожчало житло: скільки коштує оренда та продаж квартир по регіонам

Член правління Dom.Ria та Auto.Ria Сергій Молдаховський розповів, що відбувається з цінами на оренду житла. За місяць її вартість оренди зросла у всіх регіонах, окрім Кіровоградської області – там вона впала на 20%.

За словами маркетинг-директора, максимально зросли ціни на оренду у Черкаській та Київській областях (на 40%). Зростання вартості в Рівненській області склало 32%.

На Заході та в інших областях ціни збільшилися не так значно:

  • Закарпатська: +19%.
  • Волинська: +11%;
  • Тернопільська: +9%;
  • Львівська та Івано-Франківська +5%;
  • Чернівецька: +7%;
  • Хмельницька: +4%.
В Україні подорожчало житло: скільки коштує оренда та продаж квартир по регіонам

Щодо купівлі нерухомості, але найбільше зростання цін на вторинному ринку зафіксували у Кіровоградській, Сумській, Київській та Запорізькій областях.

Українці найчастіше шукали квартири у столиці та Київській області, а також у Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. За даними аналітиків, у більшості новобудов (78%) забудовники були змушені підняти ціну за квадратний метр.

В Україні подорожчало житло: скільки коштує оренда та продаж квартир по регіонам

Стало відомо, що більшість українських біженців (46% опитаних) до кінця війни не збираються повертатися додому. 56% хочуть після завершення бойових дій повернутися до рідного міста, а ще 35% - переїхати до іншого регіону. 9% мають намір залишитися за кордоном.

54% тих, хто планує переїзд, мають намір орендувати житло, а ще 32% - купити власну квартиру. Меншість – 10% - чекатимуть на отримання нерухомості за держпрограмою соцзахисту.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікується рекордне подорожчання оренди однокімнатних квартир. Експерти назвали причину стрибка цін на житло.


Ловіцька Леся, Тудей





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