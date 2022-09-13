Декларація про доходи: що мають задекларувати українські біженці у Німеччині, Польщі та інших країнах

Українські біженці, які знаходяться за кордоном – у Німеччині, Польщі чи інших країнах, зобов'язані подати декларацію про доходи у країні свого тимчасового перебування. Це стосується тих громадян, котрі продовжують вести в Україні бізнес або працюють на українські компанії дистанційно. Причому декларація подається, незважаючи на те, що аналогічний документ було подано в Україні.

Навіщо подавати таку декларацію, що в ній має бути зазначено, і що буде тим, хто її вчасно не подасть, розповіла адвокат Анастасія Гончарук.

З українськими біженцями, які знайшли собі роботу у Німеччині, Польщі, Чехії та інших країнах свого тимчасового перебування, все набагато простіше. З їхніх зарплат сплачуються податки, і місцева влада не має до них питань.

Однак після закінчення 180 днів перебування в іншій країні, всі біженці автоматично набувають статусу податкових резидентів і зобов'язані сплачувати податки з усіх доходів, які вони отримують. Навіть, якщо ці прибутки отримані вдома, в Україні. Таким чином, виходить подвійне оподаткування. Щоб його уникнути, між Україною та урядами 74 країн підписано відповідні договори.

Як це працює

Українці, які сплатили податки у себе на батьківщині, отримують довідку про сплату податку з доходів. Однак у країні свого тимчасового перебування вони мають заповнити декларацію про доходи, в якій буде започатковано спеціальну ставку податку, передбачену договором.

Тобто навіть якщо податки було сплачено в Україні, декларацію про доходи все одно доведеться подавати в країні свого тимчасового перебування: у Польщі, Німеччині чи якійсь іншій державі. Це - обов'язкова процедура, оскільки після закінчення 180 днів перебування в країні іноземець отримує статус податкового резидента, і зобов'язаний звітувати перед фіскальними органами цієї країни за всі свої доходи, за якими раніше не було сплачено податків.

Що буде, якщо не подати декларації про доходи?

У цьому випадку настане адміністративна відповідальність за законами тієї країни, де перебуває біженець. Тобто це можуть бути передбачені законом штрафи, пеня та інші фінансові стягнення.

Нагадаємо, українці можуть не сплачувати податки під час війни. При цьому громадяни повинні надати перелік причин, з яких вони не можуть сплачувати податки.