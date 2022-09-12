Віддалена робота в Україні: де найбільше вакансій та найвищі зарплати

На початку осені віддалена робота передбачається лише у 7% усіх актуальних вакансій. Названі найзатребуваніші професії на ринку праці та найвищі зарплати.

Віддалена робота в Україні: де найбільше вакансій та найвищі зарплати

Оприлюднені підсумки дослідження експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua. Відзначено, що віддалена робота у березні минулого року пропонувалася у 10% всіх вакансій, а зараз цей показник знизився ще на 3%. Відповідні дані надав кадровий портал grc.ua.

Аналітики нагадали, що тисячі українців зараз роз'їхалися різними країнами через повномасштабну війну на Батьківщині. У зв'язку з цим, віддалений формат роботи повинен ставати все більш популярним на ринку праці. Проте насправді ситуація інша.

Експерти вважають, що зміна тенденції пов'язана із зняттям ковіидних обмежень. Не виключено, що роботодавці шукають постійних співробітників, котрі під час війни стабільно перебувають на робочому місці, а не зайняті переїздами.

З'ясувалося, що віддалена робота найчастіше доступна українцям – у столиці сконцентровано 60% усіх вакансій. На другому місці опинилася Львівська область – там 11% пропозицій. І трійку лідерів серед регіонів замикає Дніпропетровська область із 6% вакансій.

Максимальна потреба роботодавців – у фахівцях у сфері IT – в галузі інтернету, телекомунікацій – близько 37% усіх вакансій. На віддалену роботу часто запрошують менеджерів із продажу - 18% вакансій. На третьому місці – сфера маркетингу із 13% усіх пропозицій ринку праці.

"Нікого не здивує, що найбільше заробляють "айтішники" - 77 300 грн. Ці фахівці заробляють майже вдвічі більше, ніж представники категорії "вищий менеджмент" (40 000 грн). Трійку лідерів замикає маркетинг, реклама, PR - 26 800 грн" , – зазначили дослідники.

Віддалена робота в Україні: де найбільше вакансій та найвищі зарплати

Шукачі більш готові до дистанційної роботи, ніж роботодавці. На 28% резюме припадає лише 9% вакансій. Найчастіше віддалена робота доступна розробникам програмного забезпечення, менеджерам по роботі з клієнтами, а також графічним дизайнерам.

Раніше аналітики назвали п'ять міст, де найбільше роботи: там максимум популярних вакансій та найвищі зарплати.


Ловіцька Леся, Тудей





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