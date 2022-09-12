Взимку ціни на нафту можуть різко злетіти — Мінфін США

Міністр фінансів США Джанет Йеллен у неділю заявила, що американці можуть зіткнутися з різким стрибком цін на пальне узимку, коли Європейський Союз значно скоротить закупівлю російської нафти. Про це повідомляє Reuters.

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Вона також зазначила, що стеля цін на експорт російської нафти, що пропонується Заходом, розробляється для стримування цін.

«Це ризик, і ми працюємо над ціновою стелею, щоб спробувати усунути його», — сказала Йеллен.

За її словами, можливе підвищення цін може статися через те, що ЄС «припинить закуповувати переважно російську нафту» і накладе заборону на послуги, які дозволяють Росії перевозити нафту танкерами.

План обмеження цін, узгоджений країнами G7, закликає країни-учасниці відмовляти у страхуванні, фінансуванні, посередництві, навігації та інших послугах нафтовим вантажам за цінами, що перевищують ще не встановлену межу цін на нафту та нафтопродукти.

Йєллен сказала, що обмеження цін спрямоване на зниження доходів, які Росія могла б використати для ведення війни в Україні за збереження постачань російської нафти для зниження світових цін.