Є надія на зміцнення гривні: експерт назвав дві причини

НБУ робитиме все можливе, щоб курс в обмінниках був максимально близьким до офіційного, інформує ZN.ua.

Економічний експерт Олександр Охріменко вважає, що для української валюти з'явилися обнадійливі новини, і називає щонайменше дві причини. Про це експерт розповів в коментарі "Телеграфу".

Він зазначив, що зміцненню гривні сприятимуть гарні новини з фронту та боротьба Нацбанку з валютними спекулянтами.

"Попри те, що на чорному ринку України спостерігається тимчасове затишшя щодо вартості іноземних валют, а долар утримує середню ціну 41,40 грн, є надія на зміцнення гривні. І цьому дуже сприяють позитивні новини з фронту", - зазначив він.

Експерт також акцентував на боротьбі з тіньовими обмінниками, яку активно веде Національний банк.


Лія Ільченко, ZN.ua





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