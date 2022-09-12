Є надія на зміцнення гривні: експерт назвав дві причини

Економічний експерт Олександр Охріменко вважає, що для української валюти з'явилися обнадійливі новини, і називає щонайменше дві причини. Про це експерт розповів в коментарі "Телеграфу" .

Він зазначив, що зміцненню гривні сприятимуть гарні новини з фронту та боротьба Нацбанку з валютними спекулянтами.

"Попри те, що на чорному ринку України спостерігається тимчасове затишшя щодо вартості іноземних валют, а долар утримує середню ціну 41,40 грн, є надія на зміцнення гривні. І цьому дуже сприяють позитивні новини з фронту", - зазначив він.

Експерт також акцентував на боротьбі з тіньовими обмінниками, яку активно веде Національний банк.