МВФ збирається допомогти Україні та країнам, які постраждали від зростання цін на продукти — Reuters

Міжнародний валютний фонд шукає способи надання екстреного фінансування країнам, що зіткнулися зі стрибками цін на продовольство через війну. Допомогу обговорять на засіданні виконавчої ради у понеділок. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі із цим питанням.

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План, про який раніше не повідомлялося, буде представлено на неофіційному засіданні правління.

«Це дозволить МВФ допомогти Україні та іншим країнам, які сильно постраждали від війни Росії в Україні, без нав'язування умов, передбачених у програмі регулярного фінансування», — повідомили джерела, які побажали залишитися неназваними, оскільки питання все ще перебуває на розгляді.

Про які суми йдеться поки що невідомо. За словами джерел, офіційне голосування на підтримку цього рішення, розробленого МВФ в останні місяці, очікується до щорічних зборів фонду у жовтні.

Джерела повідомляють, що у разі схвалення МВФ тимчасово збільшить існуючі ліміти доступу та дозволить усім країнам-членам запозичувати до 50% своєї квоти МВФ у рамках Інструменту швидкого фінансування МВФ та Інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу.

«Концепція проста, але вона може допомогти багатьом країнам», — сказав один із джерел.

Зростання цін на продукти

Ціни на продовольство зросли в усьому світі після початку війни через блокування шляхів поставок, санкцій та інших торгових обмежень, хоча угода за посередництвом ООН , яка дозволила відновити експорт зерна з українських портів минулого місяця, почала сприяти покращенню торгових потоків та зниженню цін на Останнім часом.

У липні банк з Вашингтона прогнозував, що цього року інфляція досягне 6,6% у країнах з розвиненою економікою і 9,5% у країнах з ринком, що розвивається, і країнах, що розвиваються, що становить «явний ризик» для поточної та майбутньої макроекономічної стабільності.