Ще один експерт попередив про падіння біткоїна до $10 000

Трейдер під псевдонімом filbfilb в інтерв'ю Cointelegraph припускає, що падіння біткоїна з поточних рівнів може сягнути $10 000-$11?000. У 2018 році він здобув популярність завдяки коректному прогнозу завершення ведмежого ринку. Про це повідомляє ForkLog.

Ще один експерт попередив про падіння біткоїна до $10 000
Фото: pixabay.com

Деталі

За словами експерта, біткоїн став сильно корелювати з Nasdaq, який перебуває під величезним тиском через політику ФРС. При цьому біткоїн поводиться як ризикований актив, а не як страховка проти інфляції.

Filbfilb зазначив, що майбутня зима стане серйозним випробуванням для мешканців і політиків Євросоюзу, наслідки якої негативно позначаться на ходлерах. Важливим буде те, як країни Європи зможуть упоратися з енергетичною кризою.

За його словами, все в руках дипломатів, які можуть запобігти надзвичайній ситуації. В іншому випадку на ризикові активи чекає непросте майбутнє, що позначиться і на позиціях криптовалют. Важливим є діалог з Росією та НАТО — чим раніше він почнеться, тим вище буде мінімум біткоїна, наголосив експерт.

На відміну від попередніх ведмежих фаз, цього разу все трохи інакше в контексті драйверів. З погляду технічної картини, навпаки, йде типова корекція не більше звичайного тимчасового горизонту. Через відсутність великого проторгування в зоні $10 000-$20?000, падіння може тривати аж до $10 000-$11?000.

Ралі біткоїна

Трейдер назвав «очевидним» ралі біткоїна у першому кварталі 2023 року. Він бачить для цього дві причини:

  • перша — сезонний фактор. Нисхідні тренди закінчуються через 1000 днів після халвінгу (цей термін настане на початку наступного року);
  • друга — зміна настроїв на позитивні, з теорії ігор. З ймовірністю 2/3 експерт припустив, що Європа витримає зиму, оскільки якщо справи підуть погано, це збільшить ймовірність діалогу, який принесе стабільність у короткостроковій перспективі.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що генеральний директор Euro Pacific Capital і голова SchiffGold Пітер Шифф, який також є відомим критиком біткоїна та криптовалюти в цілому, заявив, що BTC очікує падіння вартості нижче за $10?000.





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