Ціни на цукор, яйця та олію продовжують зростати

Продукти першої необхідності в Україні продовжують стрімко дорожчати. Найбільше за останні півроку в ціні додали крупи, цукор, борошно, молочні продукти, м'ясо та олія. Порівняємо вартість цих продуктів по супермаркетах, щоб українці знали, де можна скупитися дешевше.

Ціни на цукор зросли у вересні, у порівнянні із серпнем, на 3 гривні за кг. Так, якщо у серпні середня вартість кілограма цього продукту у столичних торгових мережах становила 31,35 грн, то у серпні цінник піднявся до 33,80 грн. Найдешевше цукор коштує у Varus – 32,90 грн за кг, а в Ашані цінник 33,90 за кг.

Ціна на цукор зростає вже 8 місяців поспіль. У грудні 2021 року кілограм цукру коштував 26,37 грн., а у вересні 2022 року вже 33,80 грн.