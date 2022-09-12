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2022-09-12
Ціни на цукор, яйця та олію продовжують зростати
Продукти першої необхідності в Україні продовжують стрімко дорожчати. Найбільше за останні півроку в ціні додали крупи, цукор, борошно, молочні продукти, м'ясо та олія. Порівняємо вартість цих продуктів по супермаркетах, щоб українці знали, де можна скупитися дешевше.
Ціни на цукор зросли у вересні, у порівнянні із серпнем, на 3 гривні за кг. Так, якщо у серпні середня вартість кілограма цього продукту у столичних торгових мережах становила 31,35 грн, то у серпні цінник піднявся до 33,80 грн. Найдешевше цукор коштує у Varus – 32,90 грн за кг, а в Ашані цінник 33,90 за кг.
Ціна на цукор зростає вже 8 місяців поспіль. У грудні 2021 року кілограм цукру коштував 26,37 грн., а у вересні 2022 року вже 33,80 грн.
Щодо цін на яйця, то у вересні цінник у супермаркетах зріс у середньому на 5 гривень. Середня вартість десятка яєць ТМ "Квочка" коштує 36,73 грн. За продукт ТМ "Ясенсвіт" потрібно заплатити 34,65 грн. Тридцять яєць коштуватимуть покупцям 99,73 грн, тоді як місяць тому цінник був 90,44 грн.
Ціна на олію ТМ "Олейна" 850 мл, станом на 10 вересня, становить 62,30 грн, тоді як у серпні цінник був ще 61,76 грн. Олія ТМ "Щедрий Дар" коштуватиме покупцям 63,40 грн за пляшку такого ж обсягу. Серед усіх супермаркетів найдешевшу олію продають у мережі Ашан – 60,20 грн за 850 мл.
Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко знижуються ціни на картоплю нового врожаю.
Лобанова Єлизавета, Тудей