В McDonald's повідомили, що готуються до відкриття — де і коли

Про нові дати відкриття повідомила очільниця відділу комунікацій українського McDonald’s

В McDonald's повідомили, що готуються до відкриття — де і коли
© matthewdicks.com

В мережі закладів швидкого харчування McDonald’s розповіли, коли фаст-фуд розпочне роботу в столиці України.

Про нові дати відкриття повідомила очільниця відділу комунікацій українського McDonald’s Алеся Муджирі у Facebook.

«Ми дуже любимо клієнтів McDonald’s. Тому відкритися аби як не можемо. Є певний рівень сервісу, чистоти та якості, якого ми дотримуємося. Ви за нами скучили, а ми ще більше. Але треба ще почекати і не вестися на вкиди горе пабліків. Так, ресторани готуємо, люди відновлюють навички, дуже чекаємо найкращі у світі (без перебільшення) продукти», — написала Муджирі.

Про конкретну дату відкриття McDonald’s вона пообіцяла повідомити пізніше.

Водночас, в київських Telegram-каналах шириться інформація з посиланням на працівників закладу, що довгоочікувані чізбургери та морозиво кияни зможуть скуштувати 20 вересня — нібито про цю дату керівництво повідомило співробітників.

Першими, як повідомляється, відкриються фаст-фуди біля станцій метро Харківська та Осокорки, а також на Дарницькій площі.

Очікується, що спершу вони працюватимуть виключно на доставку.

Мережа закладів швидкого харчування припинила свою роботу 24 лютого у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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