У Києві рекордно подорожчало житло у новобудовах: скільки коштують квартири

Купівля та оренда квартир у Києві стрімко дорожчають. Так, середня вартість квадратного метра житла у новобудовах у серпні склала 59 434 грн. Це на 9,1% більше, ніж у липні, та на 32,1% більше, ніж у лютому 2022 року.

У Києві рекордно подорожчало житло у новобудовах: скільки коштують квартири у різних районах столиці у вересні

Найбільше новобудов на сьогоднішній день зосереджено у Голосіївському (29 ЖК) та Печерському (24 ЖК) районах столиці. Найменше зараз забудовують Дніпровський район Києва.

Ціни на житло тривалий час заморожені, але наприкінці літа цінник поповз угору. Середня вартість квадратного метра нерухомості комфорту-класу зросла на 7,9% - до середніх 43 472 грн. "Квадрат" квартир класу еліт виріс у ціні на 7,9% - до середніх 142 071 грн; у сегменті бізнес-класу фіксується зростання на 6,3% – до 75 885 грн, житло економ-класу подорожчало найменше – на 2,8% (31 368 грн за кв.м).

У Києві рекордно подорожчало житло у новобудовах: скільки коштують квартири у різних районах столиці у вересні
Найдорожче житло традиційно зосереджено у Печерському районі. Там середня вартість квадратного метра у серпні становила 117 889 грн. Найдешевше квадратний метр коштує у Дарницькому районі – у середньому 33 799 грн.

За словами аналітиків, зростання цін обумовлене низкою факторів. Зокрема, дефіцитом будматеріалів, зростанням їхньої вартості, необхідністю пошуку нових постачальників, а також зміною курсу долара. Оскільки інфляція в країні лише зростатиме, то подорожчання нерухомості – це неминучий процес.

Раніше повідомлялося, скільки коштує оренда квартир у різних містах України.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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