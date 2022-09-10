Робота в Німеччині: яких фахівців не вистачає на ринку праці

Німеччина переживає гостру кадрову кризу. У зв'язку з цим влада розробила план залучення молодих мігрантів з високою кваліфікацією. Через те, що населення країни активно старіє, у багатьох сучасних галузях не вистачає фахівців.

Робота в Німеччині: яких фахівців не вистачає найбільше, і які вакансії пропонують українцям

У Німеччині хочуть внести правки до закону про міграцію та створити так звану "карту можливостей". Потенційний претендент на роботу повинен бути не молодше 35 років, мати вчений ступінь, досвід роботи не менше трьох років, знати мови (німецька обов'язково) або раніше бувати в Німеччині. Тому, хто відповідає хоча б трьом із цих чотирьох критеріїв, дадуть змогу приїхати до Німеччини та шукати там роботу.

Німцям потрібно заповнити прогалини в робочій силі в багатьох галузях, адже інакше через 15 років Німеччина втратить ще третину робочої сили. Середній вік населення країни зараз набагато вищий, ніж раніше. Пенсіонерів у країні з кожним роком стає дедалі більше. Майже 13 мільйонів економічно активних людей досягнуть встановленого законом пенсійного віку протягом найближчих 15 років.

За прогнозом німецького статистичного управління, до 2036 року на пенсію вийдуть 12,9 млн осіб, які народилися в період з 1957 по 1969 рік, які є частиною ринку праці Німеччини.

Робота в Німеччині: яких фахівців не вистачає найбільше, і які вакансії пропонують українцям
За даними нового опитування ifo Business, на початку серпня 2022 року брак кваліфікованих робітників досяг нового максимуму в Німеччині. Вона торкнулася майже половини компаній країни. У квітні 2022 року 43,6% компаній постраждали від нестачі співробітників. А вже у серпні цей показник збільшився до рекордно високого рівня – 49,7%.

Нестача кадрів у Німеччині фіксується у таких сферах:

  • сфера послуг – 54,2% компаній повідомили про нестачу кваліфікованих робітників;
  • промисловість розміщення та заходів – близько 64% нестачі співробітників;
  • склади та зберігання продукції – 62,4%;
  • виробництво продуктів харчування – 58,1%
  • виробництво обладнання для обробки даних та виробів з металу – 57%;
  • роздрібні підприємства – 41,9%;
  • будівельні компанії – 39,3%;
  • виробничий сектор – 44,5%;
  • оптовики – 36,3%.

На ці вакансії з радістю беруть іммігрантів, у тому числі українських біженців, які проживають у країні на законних підставах і мають усі можливості вдало працевлаштуватися, але для цього, звичайно ж, треба вивчати німецьку мову.

Раніше повідомлялося, що Німеччина більше не може приймати українських біженців через брак місць для їхнього розміщення.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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