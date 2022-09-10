Ціни на продукти 2022: скільки будуть коштувати овочі

Незважаючи на стрімке здорожчання, що було викликано військовою агресією Росії, у вересні ціни на деякі овочі можуть впасти. Це викликано тим, що деякі виробники будуть реалізовувати зібраний врожай одразу.

Але загальний рівень цін на овочі набагато вищій, ніж торік, пише «Укрінформ»

Огірки

Вартість огірків останніми тижнями стрімко зростає. Аналітики проєкту EastFruit, пояснюють це тим, що відпускні ціни ростуть через скорочення пропозиції огірка на ринку, тоді як попит на нього доволі високий.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, тепличні огірки великим оптом вже надходять у продаж по 18-30 грн/кг, що на 20% дорожче, ніж у середині серпня.

Томати

Через спеку та хвороби рослин у більшості регіонів період дозрівання ґрунтових помідорів значно скоротився, а тому ціна на них зросла. В багатьох теплицях томати постраждали від сонячних опіків, а тому якісної продукції на ринку небагато.

Зараз ціна на помідори становить в середньому до 30 гривень за кілограм, десь на 20% дорожче, ніж в перші дні торішньої осені. Якщо додати до цього транспортні витрати й націнки торговельних мереж, то можна спрогнозувати, що тепличні томати у магазинах найближчим часом коштуватимуть від 40–45 гривень.

Капуста

Найближчим часом цей овоч може подешевшати, бо через несприятливі погодні умови якість продукту цього року низька і його прагнуть розпродати. Незважаючи на це, ціна на капусту у 2 -2,5 рази вище ніж на початку вересня минулого року.

Картопля

В більшості областей України зібрали великий врожай картоплі і масове її збирання у фермерських господарствах і агрохолдингах може спричинити цінове зниження.

Але потенційний дефіцит картоплі в Європі та певна лібералізація вимог до вирощеної в Україні продукції відкривають перед великими виробниками експортні перспективи. В цьому випадку внутрішні ціни можуть зрости, але, як прогнозують аналітики, не вище 7-8 гривень за кілограм, інформує ZN.ua .

Цибуля

Тимчасова окупація частини південних областей України, які спеціалізувалися на промисловому виробництві цибулі і несприятливі для цієї культури погодні умови, що суттєво вплинули на її якість, спричинили дефіцит цибулі вже зараз.

Через зменшення пропозиції, наразі фермери пропонують до продажу цибулю по 20-25 грн/кг, що в середньому в 4 рази вище, ніж наприкінці серпня минулого року. І її на ринку не вистачає вже восени.