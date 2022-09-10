Ціни на помідори почали рости: названо причини

В Україні активно ростуть ціни на помідори. Це повязано зі скороченням пропозиції томатів як грунтових, так і тепличних. Якщо погода не зміниться, то ціни на помідори стануть ще вищими.

В Україні бракує ґрунтових томатів: як виросли ціни на помідори з теплиці

Про це йдеться в аналітичному прогнозі проекту EastFruit.

Як стало відомо, порівняно з минулим тижнем ціни на помідори зросли на 41% порівняно з тепличними томатами. Це пов'язано зі зменшенням пропозиції тепличних овочів на тлі скорочення збору врожаю цієї культури як тепличної, так в грунтової.

В Україні бракує ґрунтових томатів: як виросли ціни на помідори з теплиці

Обсяги збору врожаю як ґрунтових томатів, так і тепличних, скоротилися через прохолодну погоду, що встановилась надворі із приходом календарної осені. Це уповільнило процес дозрівання плодів, і відтак на ринку пропозиція стала меншою.

При цьому ціни на помідори з теплиці зараз уже на 39% вищі за ті, що були на початку вересня. Тобто абсолютно очевидно, що через брак продукції ціни на томати зростають пришвидшеними темпами. І якщо найближчим часом погода не виправиться, та обсяг збору врожаю не зросте, і ціни на помідори зростуть іще вище.

Нагадаємо, експерти розповіли, як цьогоріч виростуть ціни на картоплю. Восени вони не будуть надто високими, адже зараз аграрарії збирають непоганий врожай цього коренеплоду.


Марченко Любов, Тудей





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