Ціни на помідори почали рости: названо причини

В Україні активно ростуть ціни на помідори. Це повязано зі скороченням пропозиції томатів як грунтових, так і тепличних. Якщо погода не зміниться, то ціни на помідори стануть ще вищими.

Про це йдеться в аналітичному прогнозі проекту EastFruit.

Як стало відомо, порівняно з минулим тижнем ціни на помідори зросли на 41% порівняно з тепличними томатами. Це пов'язано зі зменшенням пропозиції тепличних овочів на тлі скорочення збору врожаю цієї культури як тепличної, так в грунтової.

Обсяги збору врожаю як ґрунтових томатів, так і тепличних, скоротилися через прохолодну погоду, що встановилась надворі із приходом календарної осені. Це уповільнило процес дозрівання плодів, і відтак на ринку пропозиція стала меншою.

При цьому ціни на помідори з теплиці зараз уже на 39% вищі за ті, що були на початку вересня. Тобто абсолютно очевидно, що через брак продукції ціни на томати зростають пришвидшеними темпами. І якщо найближчим часом погода не виправиться, та обсяг збору врожаю не зросте, і ціни на помідори зростуть іще вище.

Нагадаємо, експерти розповіли, як цьогоріч виростуть ціни на картоплю. Восени вони не будуть надто високими, адже зараз аграрарії збирають непоганий врожай цього коренеплоду.