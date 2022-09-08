Нацбанк зберіг облікову ставку без змін

Нацбанк, як і очікували експерти, знову залишив облікову ставку на рівні 25% річних. Про це повідомили представники регулятора під час планового брифінгу.

"Враховуючи прогнозовану інфляційну динаміку та баланс інфляційних ризиків, правління Нацбанку вирішило залишити облікову ставку на рівні 25%. Це рішення відповідає базовому сценарію макроекономічного прогнозу, що передбачає збереження облікової ставки на поточному рівні не менше, ніж другий квартал 2024 року", - пізніше зазначила прес-служба. НБУ.

Наголошується, що Нацбанк готовий за необхідності підвищити ключову ставку понад поточний рівень та вживати додаткових заходів для захисту міжнародних резервів та збереження керованості інфляційних процесів.