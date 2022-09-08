Грошова допомога для бізнесу до 1,2 млн грн: хто може отримати і як оформити

Бізнес може скористатися новим кредитним інструментом, який пропонує Міністерство культури та інформаційної політики разом із програмою USAID Конкурентоспроможна економіка України. Мета при цьому – підтримати, передусім, креативний бізнес із його талантами.

«Але наші основні виклики — стійкість організацій та відтік талантів — мають долати вже зараз, не чекаючи на перемогу. Де є можливість реалокувати креативний бізнес, змінювати формати роботи», - зазначила заступник міністра Галина Григоренко.

Скільки грошей можна отримати

Йдеться про надання 50 грантів сумою від 600 тис. грн. до 1,2 млн. грн.

Тривалість гранту – до 6 місяців. Гранти можуть погоджуватися чи деномінуватися у гривнях чи доларах США , фінансуватись та виплачуватись — у гривнях.

Якщо сума гранту перевищуватиме $25000, грантоодержувач має надати номер унікального ідентифікатора суб'єкта (UEI) на момент присудження гранту.

Як оформити заявку

Заявку на грант можна подати на платформі Submittable за цим посиланням.

Від однієї компанії (ФОП, ПП, ТОВ, АТ із кількістю працівників до 250 осіб та річним оборотом до 50 млн євро) можна подавати одну заявку. Заявки мають подаватися у два етапи виключно українською мовою у строк до 24 липня 2023 року.

На які сфери бізнесу поширюється програма

ІТ;

моди;

виробництва меблів;

виробництва текстилю;

виробництва іграшок;

виробництва крафтової продукції;

виробництва фільмів та аудіовізуальних матеріалів.

На що виділяються гроші