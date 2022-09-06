Видобуток українського газу відв'яжуть від цін на газ в Європі до кінця війни

В Україні планують змінити механізм визначення ціни на газ внутрішнього видобутку на час воєнного стану. Це передбачено законопроєктом № 7732 про внесення змін до Податкового Кодексу в частині оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування природного газу.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту, газовий шантаж Європи з боку Росії призвів до стрімкого росту ціни на газ, яка сягнула понад 3500 доларів США за 1000 метрів кубічних.

При цьому, розрахунок ренти на видобуток газу в Україні здійснюється з урахуванням середньої митної вартості імпорту та середньоарифметичного значення котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Водночас в Україні було введено заборону експорту природного газу на час воєнного стану.

Це призвело до того, що вартість реалізації газу, який тепер іде виключно на внутрішній ринок, по внутрішнім цінам, є в рази нижчою, ніж ціна, за якою сплачується рента.

Більше того, з 21 липня 2022 року проблема поглибилася ще більше, адже Національним банком України було скореговано курс гривні до долара США , підвищивши його одразу на 25%. Фактично, це призвело до підвищення кінцевої бази ренти пропорційно на 25%.

Такий підхід до обчислення рентних платежів призвів до ситуації, коли в серпні поточного року, видобування природного газу власного видобутку стало збитковим, оскільки ціна реалізації природного газу в Україні втричі нижча за європейські ціни.

Таким чином, законопроєктом пропонується на період з 1 серпня 2022 року і до скасування заборони на здійснення експорту українського газу виключити з розрахунку ренти середню митну вартість імпорту та середньоарифметичне значення котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Фактичною ціною реалізації для газу природного, видобутого в Україні з 1 серпня 2022 року, що реалізуватиметься платниками рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, буде максимальний показник із нижченаведених величин:

середньозважена ціна природного газу, визначена у договорах купівлі-продажу природного газу з НАК "Нафтогаз України", укладених в рамках закупівлі природного газу власного видобутку на організованих товарних ринках;

cередньозважена ціна продажу природного газу, що склалася за результатами торгів на організованих товарних ринках, за період з першого по останній день місяця, що передує податковому (звітному) періоду (крім НАК "Нафтогаз України" та юридичних осіб, заснованих або підконтрольних НАК «Нафтогаз);

ціна природного газу, визначена як середнє арифметичне значення таких величин: середньоарифметична ціна UA VTP Gas price на наступний місяць і вона ж на умовах передоплати "advanced payment", які розраховуються як середньоарифметичне значення між цінами "Bid" та "Ask" за період з першого по останній день місяця, що передує податковому (звітному) періоду.

Міністерство економіки, до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщуватиме на своєму офіційному вебсайті фактичну ціну реалізації природного газу.