В Україні за перше півріччя 2022 року зросла середня зарплата лікарів

У Мінфіні пояснили, на скільки зросли заробітні плати медиків, інформує ZN.ua.

В Україні за перше півріччя 2022 року зросла середня зарплата лікарів
© Андрій Товстиженко, DT.UA

За даними Національної служби здоров’я України (НСЗУ), у першому півріччі 2022 року середня заробітна плата лікарів становила 21 тис. грн (у 1,5 раза більше ніж у 2021 році) та середнього медичного персоналу – близько 15 тис. грн (на 34% більше ніж у 2021 році). Про це пише пресслужба Міністерства фінансів.

Повідомляється, що найвищу середню заробітну плату отримують медики в закладах екстреної медичної допомоги: лікарі – 27 тис. грн, середній медичний персонал – 20 тис. гривень.

Так, видатки загального фонду держбюджету разом з трансфертами за вісім місяців здійснено в обсязі 106,8 млрд грн (83,3% до плану на січень ? серпень, або 55,7% до річного плану).

В Україні станом на 1 серпня поточного року обсяг видатків на охорону здоров’я за загальним та спеціальним фондом становить у цілому за зведеним бюджетом 228,6 млрд грн (4,9% до ВВП).


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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