Оренда квартир у Польщі дорожчає: як змінилися ціни на нерухомість у Варшаві, Кракові та Гданську

У Польщі на сьогоднішній день зареєстровано 1,2 млн українських біженців. Багато хто з них знайшов роботу в країні і вже самостійно винаймає собі житло. Зі збільшенням попиту на нерухомість ціни на квартири у великих польських містах поповзли вгору. За весну-літо вартість оренди у Варшаві, Гданську та Кракові збільшилася на 20%.

За даними сайту Bankier.pl, у 2022 році зростання цін на квартири спостерігається у всіх великих містах Польщі. Причому вартість квартир у Гданську перевищила цінник у столиці - Варшаві. Найбільше подорожчали не малі квартири, а житло з великою кількістю квадратних метрів.

Так, у Гданську квартири площею до 38 кв. м у середньому на сьогоднішній день коштують 2551 злотих. У Варшаві квартира з такою площею коштуватиме 2 551 злотих/19 680 гривень, у Вроцлаві – 2 371 злотих/18 292 гривень, у Кракові – 2 139 злотих/16 502 гривень; у Любліні – 1 864 злотих/14 380 гривень; у Познані – 1775 злотих/13690 гривень; у Лодзі – 1 677 злотих/12 938 гривень; у Катовіце – 1 577 злотих/12 166 гривень.

Квартири більшого метражу (від 38 до 60 кв. метрів) подорожчали протягом року на 25-30%. У Варшаві таке житло можна зняти за 3360 злотих/25922 грн ; у Гданську – за 3 008 злотих/23 206 гривень, у Вроцлаві – за 2 945 злотих/22 720 гривень; у Кракові – за 2 724 злотих/21 015 гривень; у Познані – 2 328 злотих/17 960 гривень; у Любліні – за 2187 злотих/16872 гривень; у Катовиці – у середньому за 2131 злотих.

За словами ріелторів, квартир на ринку зараз мало, і вони розлітаються одразу. Якщо з'являється недорогий і гарний варіант, то таке житло у той же день орендують. Неохоче поляки здають житло сім'ям з дітьми та тваринами.

Раніше повідомлялося, у яких регіонах України та на скільки подорожчає оренда житла у вересні.