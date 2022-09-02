В Україні з початку війни скоротилася кількість споживачів хліба

Водночас падіння виробництва хліба в країні у січні-липні становило 15-20%, хоча цей показник значно варіюється залежно від віддаленості регіонів від зони бойових дій, інформує ZN.ua.

В Україні з початку війни скоротилася кількість споживачів хліба
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В Україні з 24 лютого кількість споживачів хліба скоротилася на 2-3 млн, повідомив перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) та директор ТОВ "Київ Хліб" (ТМ "Київхліб") Юрій Дученко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"За сім місяців падіння виробництва склало близько 15-20% залежно від регіону. На сході цей показник набагато більший, ніж на заході. На заході є навіть цифри в 100% і 105% від показників попереднього періоду. Це пов'язано, перш за все, з міграцією населення, зупинкою та руйнуванням підприємств та зменшенням купівельної спроможності населення. Сьогодні, за моїми оцінками, кількість споживачів хліба зменшилась приблизно на 2-3 млн", - сказав Дудченко.

З початку повномасштабної війни близько 20% хлібозаводів припинили роботу через військові дії, окупацію або знищення росіянами.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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