В Україні з початку війни скоротилася кількість споживачів хліба

В Україні з 24 лютого кількість споживачів хліба скоротилася на 2-3 млн, повідомив перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) та директор ТОВ "Київ Хліб" (ТМ "Київхліб") Юрій Дученко в інтерв'ю агентству " Інтерфакс-Україна ".

"За сім місяців падіння виробництва склало близько 15-20% залежно від регіону. На сході цей показник набагато більший, ніж на заході. На заході є навіть цифри в 100% і 105% від показників попереднього періоду. Це пов'язано, перш за все, з міграцією населення, зупинкою та руйнуванням підприємств та зменшенням купівельної спроможності населення. Сьогодні, за моїми оцінками, кількість споживачів хліба зменшилась приблизно на 2-3 млн", - сказав Дудченко.

З початку повномасштабної війни близько 20% хлібозаводів припинили роботу через військові дії, окупацію або знищення росіянами.