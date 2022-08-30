Ціна на цукор зростає вже 7 місяців поспіль: що кажуть прогнози

В Україні ціна цукор зростає практично з початку року – вже 7 місяців поспіль. Тільки січень випав із цієї послідовності. Однак решту місяців, починаючи з лютого, вартість цього продукту лише приростала. Проте експерти продуктового ринку кажуть, що незабаром ціна на цукор має піти вниз. Але поки що вона росте безупинно.

Динаміку цін на цукор цього року простежив портал minfin.

Ціни на цукор зросли у серпні порівняно з липнем більш як на 2 гривні. Так, якщо в липні середня вартість кілограма цього продукту у столичних торгових мережах становила 30,42 грн, то у серпні вона вже піднялася до 32,76. Таким чином лише за місяць вартість цукру зросла на 2,34 грн.

Зокрема, станом на кінець минулого тижня вартість кристалічного цукру у столичних торгових мережах була така:

Auchan – 31,5 грн/кг;

Metro – 33,89 грн/кг;

Varus – 32,9 грн./кг.

Ціна на цукор зростає вже 7 місяців поспіль. Тільки січень випав із цього ряду. У перший місяць року ціна на цукор виявилась нижчою, ніж була у грудні 2021. У грудні він коштував 26,37 грн, а в січні поточного року подешевшав до 25,78.

Однак після цього ціни йшли на зліт із кожним місяцем:

лютий – 26,23 грн/кг (+45 коп.);

березень – 26,25 грн/кг (+2 коп.);

квітень – 26,5 грн/кг (+25 коп.);

травень – 27,05 грн/кг (+55 коп.);

червень – 29,52 грн/кг (+2,47 грн/кг);

липень – 30,42 грн/кг (+90 коп.);

серпень – 31,26 грн/кг (+84 коп. Такою була вартість цукру на 1 серпня. А після цього він упродовж місяця подорожчав ще на 1,5 грн).

Втім, аналітики кажуть, що невдовзі цю тенденцію вдасться подолати. Усі чекають на початок нового сезону переробки цукрових буряків. Із надходженням на ринок цукру від нового врожаю ціни мають розвернутися в інший бік. Однак великого і тривалого зниження цін чекати не варто, оскільки собівартість виробництва очікується вкрай високою.

Так, майже третина цукрозаводів взагалі цього року вирішила не починати виробничий сезон. Загалом 10 заводів оголосили, що не запускатимуться. Почнуть сезон лише 22 підприємства по всій Україні. Причому самі виробничники кажуть, що цьогоріч немає жодного чинника, який би грав на зниження вартості продукту. Тому на дешевий цукор однозначно чекати не варто.