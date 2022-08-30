Ціна на цукор зростає вже 7 місяців поспіль: що кажуть прогнози

В Україні ціна цукор зростає практично з початку року – вже 7 місяців поспіль. Тільки січень випав із цієї послідовності. Однак решту місяців, починаючи з лютого, вартість цього продукту лише приростала. Проте експерти продуктового ринку кажуть, що незабаром ціна на цукор має піти вниз. Але поки що вона росте безупинно.

В Україні невпинно зростає ціна на цукор: аналітики озвучили прогнози

Динаміку цін на цукор цього року простежив портал minfin.

Ціни на цукор зросли у серпні порівняно з липнем більш як на 2 гривні. Так, якщо в липні середня вартість кілограма цього продукту у столичних торгових мережах становила 30,42 грн, то у серпні вона вже піднялася до 32,76. Таким чином лише за місяць вартість цукру зросла на 2,34 грн.

Зокрема, станом на кінець минулого тижня вартість кристалічного цукру у столичних торгових мережах була така:

  • Auchan – 31,5 грн/кг;
  • Metro – 33,89 грн/кг;
  • Varus – 32,9 грн./кг.
В Україні невпинно зростає ціна на цукор: аналітики озвучили прогнози

Ціна на цукор зростає вже 7 місяців поспіль. Тільки січень випав із цього ряду. У перший місяць року ціна на цукор виявилась нижчою, ніж була у грудні 2021. У грудні він коштував 26,37 грн, а в січні поточного року подешевшав до 25,78.

Однак після цього ціни йшли на зліт із кожним місяцем:

  • лютий – 26,23 грн/кг (+45 коп.);
  • березень – 26,25 грн/кг (+2 коп.);
  • квітень – 26,5 грн/кг (+25 коп.);
  • травень – 27,05 грн/кг (+55 коп.);
  • червень – 29,52 грн/кг (+2,47 грн/кг);
  • липень – 30,42 грн/кг (+90 коп.);
  • серпень – 31,26 грн/кг (+84 коп. Такою була вартість цукру на 1 серпня. А після цього він упродовж місяця подорожчав ще на 1,5 грн).
В Україні невпинно зростає ціна на цукор: аналітики озвучили прогнози

Втім, аналітики кажуть, що невдовзі цю тенденцію вдасться подолати. Усі чекають на початок нового сезону переробки цукрових буряків. Із надходженням на ринок цукру від нового врожаю ціни мають розвернутися в інший бік. Однак великого і тривалого зниження цін чекати не варто, оскільки собівартість виробництва очікується вкрай високою.

Так, майже третина цукрозаводів взагалі цього року вирішила не починати виробничий сезон. Загалом 10 заводів оголосили, що не запускатимуться. Почнуть сезон лише 22 підприємства по всій Україні. Причому самі виробничники кажуть, що цьогоріч немає жодного чинника, який би грав на зниження вартості продукту. Тому на дешевий цукор однозначно чекати не варто.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Ціни на ліки в Україні зміняться вже за місяцьЦіни на ліки в Україні зміняться вже за місяць
Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.
Євро знову коштує менше за доларЄвро знову коштує менше за долар
Опалювальний сезон: ліміти на газ, виділені підприємствам ТКЕ, значно скоротилиОпалювальний сезон: ліміти на газ, виділені підприємствам ТКЕ, значно скоротили
У Пенсійному фонді розповіли про відрахування із зарплат мобілізованих українцівУ Пенсійному фонді розповіли про відрахування із зарплат мобілізованих українців
Блок рекламы


Похожие новости
Економіка Росії переживає рецесію, але є стійкою, попри прогнози – CNNЕкономіка Росії переживає рецесію, але є стійкою, попри прогнози – CNN
Газ у Європі стрімко дорожчає: ціна наближається до $3500Газ у Європі стрімко дорожчає: ціна наближається до $3500
За шість місяців війни ЗСУ знищили техніки ворога на 17 млрд доларівЗа шість місяців війни ЗСУ знищили техніки ворога на 17 млрд доларів
The Economist пояснив, чому не всі прогнози про занепад економіки РФ збуваютьсяThe Economist пояснив, чому не всі прогнози про занепад економіки РФ збуваються
Ціна нафти зросла після заяви Саудівської Аравії про те, що ОПЕК змушена скоротити видобутокЦіна нафти зросла після заяви Саудівської Аравії про те, що ОПЕК змушена скоротити видобуток
Ціни на цукор та борошно змінилися: де дешевше купити продукти в середині серпняЦіни на цукор та борошно змінилися: де дешевше купити продукти в середині серпня
За перші шість місяців поточного року експорт російської руди до Китаю знизився на 40% — The Moscow TimesЗа перші шість місяців поточного року експорт російської руди до Китаю знизився на 40% — The Moscow Times
Ціна долара у Києві зашкалює: банки виставили грабіжницький курсЦіна долара у Києві зашкалює: банки виставили грабіжницький курс
Зростанню долара всупереч: на скільки впала ціна автогазу в УкраїніЗростанню долара всупереч: на скільки впала ціна автогазу в Україні
У мережі Ethereum відбулася найбільша за 7 місяців трансакціяУ мережі Ethereum відбулася найбільша за 7 місяців трансакція
Последние новости
Подгружаем последние новости