Біткоїн впав нижче за $20 000: аналітики розповіли, чого чекати від курсу криптовалюти у вересні

Курс біткоїну після тимчасової стабілізації починає падати. Ще 15 серпня криптовалюта коштувала 25 000 доларів, а 29 серпня курс опустився знову нижче за 20 000 доларів.

Станом на сьогодні найпопулярніша криптовалюта торгується на рівні $19,8 тис. Минулої доби вона подешевшала на 1%.

У свою чергу Ethereum, друга за популярністю криптовалюта, впала за добу на 2,5% - до $1431. У понеділок, 29 серпня, "ефір" трохи стабілізувався та відскочив до $144.

Крім біткоїну та ефіру, найбільше "просіла" Solana, яка втратила 3,5%; XRP Ripple – 3,6%, BNB – 2,2% та Dogecoin – 3,2%.

Аналітики не бачать у падінні біткоїну нічого поганого. Деякі експерти переконані, що поточна ситуація на ринку відкриває можливості для покупки криптовалюти.

Очікується, що в листопаді 2022 року біткоїн почне зростати, а отже, майнери зараз почнуть закуповувати валюту, щоб потім її вигідно продати. Однак не виключено, що біткоїн може також і впасти.

Так вважає президент Великого фінансового фонду Euro Pacific Capital Пітер Шиф. В інтерв'ю Kitco News він заявив, що найближчим часом не варто очікувати від біткоїну і всього крипторинка великого зростання та нових рекордних показників. Як і кілька місяців тому аналітик наполягає, що незабаром біткоїн розгорнеться і досягне позначки 10 000 доларів.

Раніше повідомлялося, як може змінитися курс біткоїну у найближчі п'ять років.