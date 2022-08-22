Держфінмоніторинг розповів про успіхи у боротьбі з РФ на фінансовому фронті

Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала результати боротьби проти росії на фінансовому фронті станом на 19 серпня.

Державною службою фінансового моніторингу України вжито посилені заходи щодо протидії рф в економічному секторі.

Серед таких кроків – обмеження РФ у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF); позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG; виключення можливості здійснення Р2Р транзакцій для низки російських банків і платіжних систем на криптобіржі Binance.

Загалом станом на 19 серпня Держфінмоніторингом вжито наступних заходів:


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