Держфінмоніторинг розповів про успіхи у боротьбі з РФ на фінансовому фронті

Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала результати боротьби проти росії на фінансовому фронті станом на 19 серпня.

Державною службою фінансового моніторингу України вжито посилені заходи щодо протидії рф в економічному секторі.

Серед таких кроків – обмеження РФ у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF); позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG; виключення можливості здійснення Р2Р транзакцій для низки російських банків і платіжних систем на криптобіржі Binance.

Загалом станом на 19 серпня Держфінмоніторингом вжито наступних заходів: