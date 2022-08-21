Страховий стаж для пенсії можна буде збільшити навіть з-за кордону

Страховий стаж для пенсії можна буде збільшити навіть тим, хто опинився за кордоном. Крім того, українців зможуть самі собі підвищувати розмір пенсії. І все це можна буде робити онлайн.

Про таку можливість розповіла співвітчизникам міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За словами чиновниці, уже готовий законопроект, який дозволить українцям сплачувати ЄСВ онлайн. Це можна буде робити через особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду, а також за допомогою інших цифрових інструментів.

Адже для того, щоб отримувати пенсію, українці мусять мати достатній страховий стаж. А його не завжди вдається заробити. Багато наших співвітчизників досі офіційно не працевлаштовані, але при цьому працюють і заробляють гроші. Чимала кількість українців також працює за кордоном, не маючи змоги поповнювати страховий стаж у себе на батьківщині. Новий законопроект, який дозволить сплачувати ЄСВ для пенсії онлайн, має ліквідувати ці прогалини.

Цей законопроект був спільно розроблений спеціалістами Мінсоцполітики і депутатами Верховної Ради, каже Жолнович. Він значно спростить механізм підвищення страхового стажу. Тепер не важливо буде, як сплачувався ЄСВ. Головне – аби він був сплачений.

"Раніше страховий внесок міг заплатити тільки роботодавець. В окремих випадках можна було докупити страховий стаж заднім числом, тобто коли вже людина досягала пенсійного віку, а їй не вистачало стажу. Але це було складне рішення і складний розрахунок. Сьогодні ми дуже спрощуємо цю систему, обов’язково цифровізуємо її. Це буде можливість зробити просто через особистий пенсійний кабінет чи інші цифрові інструменти. Не потрібно буде особисто кудись звертатися і зробити це можна буде онлайн", - розтлумачила суть поданого законопроекту глава Мінсоцполітики.

За її словами цей законопроект дозволить упевненіше дивитись у майбутнє, принаймні, трьом категоріям громадян:

українцям, які вимушено опинились за кордоном, і за яких зараз ніхто не сплачує ЄСВ;

громадянам, які втратили роботу, а з нею і надію на збільшення страхового стажу незадовго до пенсії;

громадянам, в яких за розрахунками виходить мізерна майбутня пенсія (завдяки додатково сплаченому ЄСВ вони можуть підвищити її розмір).

Нагадаємо, усім українцям можуть зрівняти пенсії. Це може статись у тому випадку, якщо війна затягнеться надовго.