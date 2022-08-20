Списання боргів: Мінфін ухвалив рішення щодо боржників

В Україні планується масове списання боргів. Йдеться про безнадійні податкові борги. Списання стосуватиметься як резидентів, так і нерезидентів, а також фізичних та юридичних осіб.

На українців чекає масове списання боргів: Мінфін ухвалив важливе рішення

Новий порядок списання безнадійних податкових боргів затверджено Мінфіном, повідомляє apostrophe.

Причому, в юридичних цей порядок поширюється і на їхні відокремлені підрозділи, наділені функціями сплати податків. Списанню підлягають не лише безнадійні борги, але й пеня і штрафи, які були нараховані за несплату боргу. При цьому слід пам'ятати, що безнадійним податковим боргом є лише борг підприємства, яке визнано банкрутом. Якщо ж воно припинило свою діяльність не через банкрутство, а з іншої причини, то борг не вважатиметься безнадійним та підлягає сплаті.

На українців чекає масове списання боргів: Мінфін ухвалив важливе рішення
Отже, безнадійними вважають такі податкові борги:

  • Невиплачений борг платника податків, якого визнали банкрутом. При цьому майна боржника забракло, щоби виплатити до бюджету все, що він заборгував.
  • Податковий борг, який залишився невиплачений фізичною особою, яка визнана недієздатною або зниклою безвісти, або померлою. Причому ці факти мають бути визнані судом.
  • Борг померлої людини у разі, якщо на дату опису спадкового майна його не вистачає, щоби погасити борги.
  • Борг фізособи, яка перебуває у розшуку понад 720 днів.
  • Податковий борг, в якого закінчився термін давності.
  • Податковий борг, який виник через форс-мажорні обставини.
  • Борг, за яким ухвалено судове рішення щодо його припинення – станом на дату припинення державної реєстрації платника податків.
  • Податковий борг банку, за яким завершено процедуру ліквідації.

Нагадаємо, в Україні готують податкову реформу за схемою "10-10-10". Податки мають намір суттєво скоротити. Але при цьому ДПС отримає доступ до банківської таємниці платників податків.


Марченко Любов, Тудей





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