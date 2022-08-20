Списання боргів: Мінфін ухвалив рішення щодо боржників

В Україні планується масове списання боргів. Йдеться про безнадійні податкові борги. Списання стосуватиметься як резидентів, так і нерезидентів, а також фізичних та юридичних осіб.

Новий порядок списання безнадійних податкових боргів затверджено Мінфіном, повідомляє apostrophe.

Причому, в юридичних цей порядок поширюється і на їхні відокремлені підрозділи, наділені функціями сплати податків. Списанню підлягають не лише безнадійні борги, але й пеня і штрафи, які були нараховані за несплату боргу. При цьому слід пам'ятати, що безнадійним податковим боргом є лише борг підприємства, яке визнано банкрутом. Якщо ж воно припинило свою діяльність не через банкрутство, а з іншої причини, то борг не вважатиметься безнадійним та підлягає сплаті.

Невиплачений борг платника податків, якого визнали банкрутом. При цьому майна боржника забракло, щоби виплатити до бюджету все, що він заборгував.

Податковий борг, який залишився невиплачений фізичною особою, яка визнана недієздатною або зниклою безвісти, або померлою. Причому ці факти мають бути визнані судом.

Борг померлої людини у разі, якщо на дату опису спадкового майна його не вистачає, щоби погасити борги.

Борг фізособи, яка перебуває у розшуку понад 720 днів.

Податковий борг, в якого закінчився термін давності.

Податковий борг, який виник через форс-мажорні обставини.

Борг, за яким ухвалено судове рішення щодо його припинення – станом на дату припинення державної реєстрації платника податків.

Податковий борг банку, за яким завершено процедуру ліквідації.

Отже, безнадійними вважають такі податкові борги:

Нагадаємо, в Україні готують податкову реформу за схемою "10-10-10". Податки мають намір суттєво скоротити. Але при цьому ДПС отримає доступ до банківської таємниці платників податків.