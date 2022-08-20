Єврокомісія виділить $21 млн на відновлення зруйнованих міст України

Європейська Комісія підтримає проект із відновлення зруйнованої інфраструктури у деокупованих містах. Про це повідомила представниця ПРООН в Україні Манал Фоуані.

За її словами, на підтримку програми ЄК виділить 21 млн доларів.

Кошти будуть спрямовані на розчищення завалів будівель та будинків, ремонт та відновлення стратегічних елементів інфраструктури (трансформаторів, теплових пунктів, водяних насосів, труб тепло- та водопостачання, систем знезараження води та обладнання для постачання поновлюваної енергії).

«Швидкий ремонт критичної інфраструктури в районах, що постраждали від війни, є першочерговою, особливо в умовах, коли насувається сувора зима. Цей проект спрямований на відновлення об'єктів електро- та водопостачання, а також теплопостачання. Це життєво важливі послуги, які забезпечують мешканцям гідне життя та комфорт. Ми повинні працювати з урядом та місцевою владою, щоб прискорити такі зусилля щодо відновлення», - повідомила Фоуані у заяві, опублікованій на сайті представництва ЄС.

Раніше повідомлялося про те, що Україна та Туреччина підписали меморандум про повоєнне відновлення.