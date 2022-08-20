Єврокомісія виділить $21 млн на відновлення зруйнованих міст України

На кошти буде відновлено критично важливу інфраструктуру, інформує ZN.ua.

Єврокомісія виділить $21 млн на відновлення зруйнованих міст України
© ПРООН

Європейська Комісія підтримає проект із відновлення зруйнованої інфраструктури у деокупованих містах. Про це повідомила представниця ПРООН в Україні Манал Фоуані.

За її словами, на підтримку програми ЄК виділить 21 млн доларів.

Кошти будуть спрямовані на розчищення завалів будівель та будинків, ремонт та відновлення стратегічних елементів інфраструктури (трансформаторів, теплових пунктів, водяних насосів, труб тепло- та водопостачання, систем знезараження води та обладнання для постачання поновлюваної енергії).

«Швидкий ремонт критичної інфраструктури в районах, що постраждали від війни, є першочерговою, особливо в умовах, коли насувається сувора зима. Цей проект спрямований на відновлення об'єктів електро- та водопостачання, а також теплопостачання. Це життєво важливі послуги, які забезпечують мешканцям гідне життя та комфорт. Ми повинні працювати з урядом та місцевою владою, щоб прискорити такі зусилля щодо відновлення», - повідомила Фоуані у заяві, опублікованій на сайті представництва ЄС.

Раніше повідомлялося про те, що Україна та Туреччина підписали меморандум про повоєнне відновлення.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Укрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїздіУкрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїзді
Термінали ПриватБанку перестали приймати купюри вище 200 грн: у чому проблемаТермінали ПриватБанку перестали приймати купюри вище 200 грн: у чому проблема
Ціни на дрова в Україні зростають із кожним тижнемЦіни на дрова в Україні зростають із кожним тижнем
Дорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуютьсяДорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуються
Продукти подорожчають на 40% до кінця року – економіст Олег ПендзинПродукти подорожчають на 40% до кінця року – економіст Олег Пендзин
Блок рекламы


Похожие новости
Агенція S&P підвищила кредитний рейтинг України – прогноз стабільнийАгенція S&P підвищила кредитний рейтинг України – прогноз стабільний
Продукти подорожчають на 40% до кінця року – економіст Олег ПендзинПродукти подорожчають на 40% до кінця року – економіст Олег Пендзин
Суд поставив крапку у схемі по спробі захоплення 74 га землі на Осокорках - землі повернені громаді містаСуд поставив крапку у схемі по спробі захоплення 74 га землі на Осокорках - землі повернені громаді міста
Fitch підняв рейтинг України в іноземній вілюті до "CC"Fitch підняв рейтинг України в іноземній вілюті до "CC"
В Україні відкрили ще одне модульне містечко для тих, хто втратив житло через війнуВ Україні відкрили ще одне модульне містечко для тих, хто втратив житло через війну
Forbes: Зерно з України знову експортується, але вже надто пізноForbes: Зерно з України знову експортується, але вже надто пізно
Фінансова розвідка України заблокувала 3,2 млрд грн через підозри в допомозі РосіїФінансова розвідка України заблокувала 3,2 млрд грн через підозри в допомозі Росії
Валюта чи нерухомість: куди українцям вкласти гроші, щоб врятувати їх від інфляціїВалюта чи нерухомість: куди українцям вкласти гроші, щоб врятувати їх від інфляції
На окупованих територіях України залягають корисні копалини на 12,4 трлн доларів – WPНа окупованих територіях України залягають корисні копалини на 12,4 трлн доларів – WP
Трудовий договір для фрилансера: що містить документТрудовий договір для фрилансера: що містить документ
Последние новости
Подгружаем последние новости