У Пенсійному фонді нагадали, хто має право на призначення пенсії у 2022 році

У Фонді надали роз’яснення щодо нарахування пенсій за віком

У Пенсійному фонді нагадали, хто має право на призначення пенсії у 2022 році
У Пенсійному фонді розповіли, хто може розраховувати на пенсію
© Georg Arthur Pflueger / Unsplash

У Пенсійному фонді України (ПФУ) надали роз’яснення, яким чином нараховуються пенсії у цьому році. Про цей йдеться у повідомленні Фонду.

«Пенсія за віком призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60 або 63, або 65 років», - зазначають у ПФУ.

У Фонді наголошують, що тривалість необхідного страхового стажу визначається на дату досягнення відповідного віку.

«Таким чином, продовжуючи працювати, людина може набути необхідний страховий стаж та вийти на пенсію», - додають у ПФУ.

Отже за даними Пенсійного фонду України право на призначення пенсії за віком мають громадяни України, станом на 2022 рік мають відповідний стаж і їм виповнилось:

  • 60 років за наявності не менше 29 років страхового стажу,
  • 63 роки – за наявності 22 років страхового стажу,
  • 65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Також у Пенсійному фонді нагадують, право на призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.


Артем Руденко, ZN.ua





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