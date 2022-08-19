У Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатами пенсій у серпні
Через банки виплати можна отримати швидше ніж в «Укрпошті»
Станом на 18 серпня на пенсії держава спрямувала 39,3 млрд грн. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.
За
«Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум. За повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 17 серпня доставлено 67,2 % профінансованої суми за серпень», - йдеться в повідомленні Фонду.
Затримки з доставкою пенсій в «Укрпошті» пояснюють бойовими діями. Так, у липні компанія перестала працювати у Херсонській області. Проблеми з виплатами є і на Луганщині, де через окупацію Укрпошта тимчасово не може надавати послуги.
«Через часткову окупацію в Запорізькій області за липень виплачено 55% пенсій. В Харківській області обсяг пенсійних виплат склав майже 60%. Суттєво покращилася ситуація в Миколаївській області – там за липень показник виплати пенсій склав – 85% проти 55% у червні. Також зріс відсоток виплат пенсії в Донецькій області – 43% в липні проти 37% в червні», -