У Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатами пенсій у серпні

Через банки виплати можна отримати швидше ніж в «Укрпошті»

У Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатами пенсій у серпні
Пенсії найшвидше можна отримати в банках
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Станом на 18 серпня на пенсії держава спрямувала 39,3 млрд грн. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

За повідомленням, 9,9 млрд грн виділено на виплату пенсій через “Укрпошту”, а 29,4 млрд грн – через відповідні банки.

«Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум. За повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 17 серпня доставлено 67,2 % профінансованої суми за серпень», - йдеться в повідомленні Фонду.

Затримки з доставкою пенсій в «Укрпошті» пояснюють бойовими діями. Так, у липні компанія перестала працювати у Херсонській області. Проблеми з виплатами є і на Луганщині, де через окупацію Укрпошта тимчасово не може надавати послуги.

«Через часткову окупацію в Запорізькій області за липень виплачено 55% пенсій. В Харківській області обсяг пенсійних виплат склав майже 60%. Суттєво покращилася ситуація в Миколаївській області – там за липень показник виплати пенсій склав – 85% проти 55% у червні. Також зріс відсоток виплат пенсії в Донецькій області – 43% в липні проти 37% в червні», - коментують ситуацію в «Укрпошті».


Артем Руденко, ZN.ua





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