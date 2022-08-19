У Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатами пенсій у серпні

Станом на 18 серпня на пенсії держава спрямувала 39,3 млрд грн. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

За повідомленням , 9,9 млрд грн виділено на виплату пенсій через “Укрпошту”, а 29,4 млрд грн – через відповідні банки.

«Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум. За повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 17 серпня доставлено 67,2 % профінансованої суми за серпень», - йдеться в повідомленні Фонду.

Затримки з доставкою пенсій в «Укрпошті» пояснюють бойовими діями. Так, у липні компанія перестала працювати у Херсонській області. Проблеми з виплатами є і на Луганщині, де через окупацію Укрпошта тимчасово не може надавати послуги.