Британія оголосила про виділення ?36 мільйонів: українці в переліку тих, хто її отримає

Велика Британія оголосила про виділення 36 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу. Про це йдеться у повідомленні Уряду Британії.

Люди, життя яких постраждали від російського вторгнення в Україну, посухи та нестачі продовольства в Східній Африці та конфлікту в Сирії, будуть серед тих, хто отримає 36 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Великобританії. Своє рішення британський уряд оприлюднив напередодні Всесвітнього дня гуманітарної допомоги Організації Об’єднаних Націй.

На допомогу українським біженцям з цієї суми піде 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Це дасть змогу підтримати до 200 тисяч осіб з найбільш уразливих верств населення, які постраждали від вторгнення Росії: дітей, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями.

Розподілятиме ці кошти Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps, яка відповідатиме за забезпечення біженців їжею, водою, медичними послугами та надаватиме психологічну підтримку і послуги з догляду за дітьми.