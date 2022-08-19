Британія оголосила про виділення 36 мільйонів: українці в переліку тих, хто її отримає
Допомога передбачена для найбільш уразливих верств населення, які постраждали від вторгнення Росії, інформує
Велика Британія оголосила про виділення 36 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу. Про це йдеться у
Люди, життя яких постраждали від російського вторгнення в Україну, посухи та нестачі продовольства в Східній Африці та конфлікту в Сирії, будуть серед тих, хто отримає 36 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Великобританії. Своє рішення британський уряд оприлюднив напередодні Всесвітнього дня гуманітарної допомоги Організації Об’єднаних Націй.
На допомогу українським біженцям з цієї суми піде 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Це дасть змогу підтримати до 200 тисяч осіб з найбільш уразливих верств населення, які постраждали від вторгнення Росії: дітей, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями.
Розподілятиме ці кошти Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps, яка відповідатиме за забезпечення біженців їжею, водою, медичними послугами та надаватиме психологічну підтримку і послуги з догляду за дітьми.