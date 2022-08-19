Допомога Латвії Україні становить 0,8% її ВВП

Латвія є однією з країн, які надали найбільше допомоги Україні, якщо оцінювати її за валовим внутрішнім продуктом (ВВП). Про це заявила представниця МЗС країни Занда Калниня-Лукашевіца.

У четвер Калниня-Лукашевіца зустрілася з державним міністром Великої Британії у справах біженців Річардом Харінгтоном. У ході розмови йшлося про підтримку українських біженців та внутрішньо переміщених осіб, а також про підтримку відбудови України.