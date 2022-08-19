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2022-08-19
Допомога Латвії Україні становить 0,8% її ВВП
Країни Балтії, зокрема Латвія, чи не найактивніше допомагає Україні у війні, інформує
© unsplash/kazaks
Латвія є однією з країн, які надали найбільше допомоги Україні, якщо оцінювати її за валовим внутрішнім продуктом (ВВП). Про це заявила представниця МЗС країни Занда Калниня-Лукашевіца.
У четвер Калниня-Лукашевіца зустрілася з державним міністром Великої Британії у справах біженців Річардом Харінгтоном. У ході розмови йшлося про підтримку українських біженців та внутрішньо переміщених осіб, а також про підтримку відбудови України.
Зокрема, представниця Латвії повідомила, що надана її країною допомога Україні складає 0,8% ВВП Латвії і це — чи не найбільший показник з усіх країн, які наразі підтримують воюючу з РФ державу.
Микита Ткаченко, ZN.ua