В українських обмінниках відмовляються приймати долари: які купюри не вдасться продати

НБУ серйозно взявся до роботу обмінників в Україні. Вже 600 із них припинили свою роботу, а решта більше не може спекулювати з курсом, як раніше, і змушена продавати валюту за курсом, який максимально наближений до банківського. Проте до обміну приймаються не вся валюта з рук громадян.

Так, в Україні із 16 квітня дозволено без обмежень купувати долари. Продати іноземну валюту можна у відкритих відділеннях банків, операторів поштового зв'язку, в обмінниках та через онлайн-банкінг.

Офіційний курс гривні до долара, зафіксований 21 липня, становить 36,56 грн/долар. У банках та обмінниках, станом на 18 серпня, долар коштує в межах 40-41 грн. Середній курс продажу долара на сьогоднішній день складає 40,35 грн/долар, курс купівлі – 39,43 грн/долар. Середній курс купівлі євро підвищився на 4,93 коп., порівняно зі вчорашнім днем, - до 39,86 грн за євро, а курс продажу збільшився на 6,80 коп., - до 41,11 грн./євро.

У Нацбанку зазначають, що до них щодня надходить безліч скарг від громадян щодо відмови банків у прийомі для здійснення валютно-обмінних операцій зношених та пошкоджених банкнот іноземних валют. Обмінники також не приймають деякі купюри. Як їх розпізнати?

США

Врахуйте, що банківські та небанківські установи відмовляються приймати долари, випущені до 1996 року. Справа в тому, що після 1996-го ввипустили банкноти з новим дизайном та новими захисними елементами. В результаті, деякі касири не можуть відрізнити фальшиві банкноти від справжніх, якщо їм більше 26 років.

Також обміну не підлягають банкноти, які мають кілька пошкоджень відразу, сильно зношені, рвані, або з плямами фарби. У банку такі купюри ще можуть забрати на експертизу, а через час повернути відсоток їх вартості власнику, але обмінники таким не займаються.

Нагадаємо, експерти назвали негативні наслідки закриття обмінників в Україні.