В українських обмінниках відмовляються приймати долари: які купюри не вдасться продати

НБУ серйозно взявся до роботу обмінників в Україні. Вже 600 із них припинили свою роботу, а решта більше не може спекулювати з курсом, як раніше, і змушена продавати валюту за курсом, який максимально наближений до банківського. Проте до обміну приймаються не вся валюта з рук громадян.

В українських обмінниках відмовляються приймати долари: які купюри не вдасться продати

Так, в Україні із 16 квітня дозволено без обмежень купувати долари. Продати іноземну валюту можна у відкритих відділеннях банків, операторів поштового зв'язку, в обмінниках та через онлайн-банкінг.

Офіційний курс гривні до долара, зафіксований 21 липня, становить 36,56 грн/долар. У банках та обмінниках, станом на 18 серпня, долар коштує в межах 40-41 грн. Середній курс продажу долара на сьогоднішній день складає 40,35 грн/долар, курс купівлі – 39,43 грн/долар. Середній курс купівлі євро підвищився на 4,93 коп., порівняно зі вчорашнім днем, - до 39,86 грн за євро, а курс продажу збільшився на 6,80 коп., - до 41,11 грн./євро.

У Нацбанку зазначають, що до них щодня надходить безліч скарг від громадян щодо відмови банків у прийомі для здійснення валютно-обмінних операцій зношених та пошкоджених банкнот іноземних валют. Обмінники також не приймають деякі купюри. Як їх розпізнати?

В українських обмінниках відмовляються приймати долари: які купюри не вдасться продати
Врахуйте, що банківські та небанківські установи відмовляються приймати долари, випущені до 1996 року. Справа в тому, що після 1996-го в США випустили банкноти з новим дизайном та новими захисними елементами. В результаті, деякі касири не можуть відрізнити фальшиві банкноти від справжніх, якщо їм більше 26 років.

Також обміну не підлягають банкноти, які мають кілька пошкоджень відразу, сильно зношені, рвані, або з плямами фарби. У банку такі купюри ще можуть забрати на експертизу, а через час повернути відсоток їх вартості власнику, але обмінники таким не займаються.

Нагадаємо, експерти назвали негативні наслідки закриття обмінників в Україні.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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