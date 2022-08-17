Українцям запропонують "донатити" пенсіонерам

Законопроєкт про меценатів для пенсіонерів розглядають у комітетах Ради, інформує ZN.ua.

Українцям запропонують

До кінця року українцям ще двічі планують підвищити пенсії. Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович анонсувала запуск в Україні меценатського проекту щодо підвищення пенсій українцям. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

"Ми пропонуємо таку меценатську діяльність стосовно наших пенсіонерів: пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями, адресно перерахувати кошти на збільшення пенсії конкретному пенсіонеру", – зазначила голова Мінсоцполітики.

Вона наголосила, що відповідний законопроект уже розглядають у комітетах Ради.

"Такого раніше не було і я сподіваюся, що цей законопроект швидко буде ухвалено. Він зараз проходить обов'язкові етапи розгляду в комітетах Верховної Ради і найближчим часом, я сподіваюся, ми побачимо його в залі, зможемо доопрацювати, і вже люди зможуть використати такий інструмент", - наголосила Жолнович.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Україна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в УкраїніУкраїна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в Україні
Кавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпняКавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпня
Ціни на дрова в Україні зростають із кожним тижнемЦіни на дрова в Україні зростають із кожним тижнем
Дорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуютьсяДорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуються
Квартири у Києві продовжують дешевшати: ціни на оренду житла у різних регіонах столиціКвартири у Києві продовжують дешевшати: ціни на оренду житла у різних регіонах столиці
Блок рекламы


Похожие новости
Українцям, які постраждають при виконанні службових обов'язків внаслідок воєнних дій, платитимуть до 1 млн грн: названо спеціальностіУкраїнцям, які постраждають при виконанні службових обов'язків внаслідок воєнних дій, платитимуть до 1 млн грн: названо спеціальності
Робота в Києві, Львові та Дніпрі: які вакансії та зарплати пропонують українцямРобота в Києві, Львові та Дніпрі: які вакансії та зарплати пропонують українцям
Нафтогаз рекомендує українцям платити за газ напередНафтогаз рекомендує українцям платити за газ наперед
Допомога українцям: велика міжнародна організація призупиняє реєстрацію на виплатиДопомога українцям: велика міжнародна організація призупиняє реєстрацію на виплати
Валюта чи нерухомість: куди українцям вкласти гроші, щоб врятувати їх від інфляціїВалюта чи нерухомість: куди українцям вкласти гроші, щоб врятувати їх від інфляції
Держстат оприлюднив дані інфляції за червень: українцям мають проіндексувати зарплатуДержстат оприлюднив дані інфляції за червень: українцям мають проіндексувати зарплату
Українцям дозволили отримувати довідку про доходи в «Дії»Українцям дозволили отримувати довідку про доходи в «Дії»
Українцям удвічі збільшать розмір компенсації за розміщення переселенцівУкраїнцям удвічі збільшать розмір компенсації за розміщення переселенців
Вакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місцяВакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місця
Допомога 6500 гривень була виплачена багатьом українцям помилковоДопомога 6500 гривень була виплачена багатьом українцям помилково
Последние новости
Подгружаем последние новости