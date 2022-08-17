Українцям запропонують "донатити" пенсіонерам

До кінця року українцям ще двічі планують підвищити пенсії. Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович анонсувала запуск в Україні меценатського проекту щодо підвищення пенсій українцям. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

"Ми пропонуємо таку меценатську діяльність стосовно наших пенсіонерів: пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями, адресно перерахувати кошти на збільшення пенсії конкретному пенсіонеру", – зазначила голова Мінсоцполітики.

Вона наголосила, що відповідний законопроект уже розглядають у комітетах Ради.

"Такого раніше не було і я сподіваюся, що цей законопроект швидко буде ухвалено. Він зараз проходить обов'язкові етапи розгляду в комітетах Верховної Ради і найближчим часом, я сподіваюся, ми побачимо його в залі, зможемо доопрацювати, і вже люди зможуть використати такий інструмент", - наголосила Жолнович.